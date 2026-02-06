油天海泓玩转文学经典 学生化身黄蓉「下厨」诱敌

油蔴地天主教小学（海泓道）（下称油天海泓）在每年新年前夕，均举办迎春嘉年华活动，今日（6日）该校就举行「油天海泓迎春嘉年华——经典光影游」活动，透过先让学生认识中华文化瑰宝，再把经典角色注进摊位游戏之中，让学生边玩边学，寓教于乐。《星岛教育》今日直击活动现场，校长陈淑仪受访时表示，该活动庆祝新春之余，更希望吸引学生多阅读，以及引导他们加深对中国文化的认识与兴趣。明天更是该校开放日，想亲身体验该校氛围的家长就要留意。

陆上划龙舟比赛最吸睛

从2018年开始，这场嘉年华已连续举办了8年，可说是油天海泓的年度盛事。活动启动礼由陈淑仪与多位主礼嘉宾共同主持，包括教区总务处助理教区总务长廖雅伦神父、教区总务长陈国辉神父、教区总务处顾问康建璋神父、油天海泓校监叶定国神父、香港教区吕志文神父，以及多位校董、顾问、油尖旺区区议员、该校前校长、20间中学校长、多间幼稚园校长、校友会成员及家长会家长等，场面相当热闹。启动后，迎春嘉年华正式开始，而明天就提供给幼稚园学生及家长参观及体验。

陈淑仪特别分享主题背后的巧思，「『光』代表启示、方向与希望，经典故事里的英雄人物教会孩子正义、善良与勇气；『影』是这些故事在小朋友心中留下的深刻影像、印记，延续文化智慧；『游』就是玩乐啦！孩子们最爱透过游戏探索，摊位互动、故事演绎，让学习变得超有趣。」

活动前，学校已引领学生们认识多部中国传名著《西游记》、《水浒传》，还有西方文学经典莎士比亚《罗密欧与朱丽叶》。陈淑仪续指，透过经典中外文化，配合新春活动游戏，让孩子们不只提升阅读兴趣，更鼓励他们主动借阅相关书籍，令中西文化视野开阔。

说到场内最吸睛的活动，就是「陆上划龙舟比赛」！小朋友弹跳控制吹气龙舟，冲刺到终点的瞬间欢呼声四起。主持老师更化身《西游记》孙悟空、猪八戒，将文学经典人物活现眼前，令在场同学捧腹大笑。另一热门摊位「黄蓉巧手宴」取材《射雕英雄传》，小朋友化身黄蓉「下厨」诱敌，边煮边演绎故事情节，笑声不断。另外，其他摊位，如「剪纸艺术」、「转碟杂耍」、「抛足戏具」等都加入传统中国玩意元素，让孩子沉浸在中国民间乐趣中。

义卖助学校长远发展

除富中国特色摊位外，场内更有十二生肖英文游戏，包括在转轮盘后，小朋友需用英文描述生肖特色，以轻松形式练习英语；加上各式STEM小游戏，把科学知识藏在游戏里，玩着玩着就学会了。此外，今年该校更邀请20间中学如高主教书院、香港管理专业协会李国宝中学、余振强纪念中学等一起设摊位，中小学生可在活动中互相交流，但在开放日当日不设中学生摊位。

摊位游戏以外，场内设有义卖摊位，所得款项全数拨入学校发展基金。陈淑仪指出，义卖物品多由家长、老师及校长捐赠，希望借此凝聚「一家人」的团队精神，连结家长、校友与师生。而义卖款项主要用于学校长远发展，如美化校园、优化设施，帮助学生在更优质的环境中，迎接未来学习需要。

油天海泓开放日

日期︰2月7日（星期六）

时间：09：00至13：00

地址：油麻地海泓道10号

对象：幼稚园学生及家长

活动：「经典光影游」摊位游戏、校园导赏等

记者：苏丽珊 摄影：陈浩元

延伸阅读：

陈淑仪执掌资小校长会 投身教育近30载 享受与学生相处 吁增群体活动与AI共存｜校长专访

资助小学校长会推动专业发展 主席陈淑仪：提供交流平台 就教育政策给予意见｜校长专访