陈淑仪执掌资小校长会 投身教育近30载 享受与学生相处 吁增群体活动与AI共存｜校长专访

油蔴地天主教小学（海泓道）校长陈淑仪，刚获选为香港资助小学校长会主席，任内将继续推动校长专业发展、就教育政策给予意见等。经常接受传媒访问的陈淑仪，已投身教育界近30载，她接受《星岛教育》专访时坦言，当校长非其初心，最享受还是当老师时和学生相处的时间。然而，身处人工智能时代，当聊天对象也可以是机械人时，她认为教育界亦要学习和AI共存，但建议学校可多办群体活动，增加人与人情感交流，不要让学生「单打独斗」。

教师无私奉献 做校长非初心

被家长称为「新油天」的油蔴地天主教小学（海泓道），是陈淑仪在中文大学毕业后服务的第5间小学，她过往先后在启思小学、道教联合会石围角小学（后改名为香港道教联合会圆玄学院石围角小学）、坪石天主教小学及大角嘴天主教小学工作，当中担任了4间小学的校长，经验非常丰富。陈淑仪早前获选为香港资助小学校长会主席，任期2年。她接受《星岛教育》专访时表示，任期内将继续推动校长专业发展、就教育政策给予意见等，为学生提供优质教育。

过往陈淑仪接受访问，内容主要围绕升中派位、教育政策、选校策略等，较少谈及自己。原来这名「计仔多多」的校长，今年已迈向入行30年。谈到投身教育界的原因，陈淑仪说要感谢生命中出现的多名恩师。她自言出身于基层家庭，小时候家人为口奔驰，和她沟通的时间不多。幸而在学校，却遇到不少好老师，给她很多指引和关爱，有的更用私人时间和她倾谈及补课，让她感受到老师的无私奉献，影响陈淑仪在中四时已立志为人师表，希望可帮助更多小朋友和青少年。

正因其个人经历，陈淑仪很重视师生关系。「坦白说，做校长并非我初心！直到现在，我还是较喜欢做老师，始终和学生的关系较密切，这也是我最初想做老师的原因。」然而，随着科技发展，学生容易沉迷于网络游戏和社交平台，加上教育局近年推行人工智能（AI）教育，学生使用电脑的时间相信会再增加。陈淑仪表示，作为校长，也要适应时代变化，培育老师相关技能，但她认为学校面对的最大挑战，就是科技发展下，将减少学生、甚至师生间的交流机会。「当辅导也可和聊天机械人沟通时，人与人之间的相处就变得薄弱了。」

增人际互动 利用AI思考

不过，陈淑仪也认同，AI教育不能避免，所以学校要知道如何共存及平衡。「学校须要做的，就是用不同方法，加强人与人之间的沟通，例如举办多些教育营，但学生不可以带手提电话；即使举办科创活动，也要小组为主，尽量不要只让学生一个人创作，单打独斗。另外，增加多些人和人的接触和交流，例如参加历奇活动、制服团队、话剧表演等，AI都不能替代。」她认为，学校应多办外出体验的活动，最重要是群体活动，效果会更理想。

陈淑仪强调，AI也有限制，包括未能取代情感，因电脑欠缺真正人与人之间的互动，故不能取替老师的角色，「小时候我是因为和老师的相处，影响我想做老师，如果只纯粹灌输知识的话，是教不到我想成为老师的。」

事实上，现时很多小学已教编程，甚至加入AI元素，因此陈淑仪认为，教学生如何善用人工智能就很重要。「AI的回应来自数据，学生参考时，须要经过思考，分析AI的意见是否合理。」

陈淑仪续说，不同AI软件有不同特质，例如DeepSeek用的是内地语调，香港学生使用是否适合？「现在作文课也会用AI，但不是直接给题目AI作文，而是学生先写好大纲，再请AI给予意见，即使专题研习也可以。所以老师最重要是教学生如何利用AI思考，而这个学习是需要的，也不能逃避。」

