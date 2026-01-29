教大年宵2026｜港大同学会学生设计「Y2K」产品 英皇书院同学会第二校祝愿「马上有福」

还有两个多星期就到农历新年，近日已有不少人开始办年货，和约亲友逛年宵。事实上，除了传统花市，近年坊间都有不同形式的年宵市集，好像由香港教育大学企业及创新教育中心联同图书馆主办的「2026学生市集–教大年宵」（下称「教大年宵」），便是其中一项别具教育意义的活动。今年「教大年宵」将于2月7至8日，在中环PMQ元创坊举行，设有50个摊位，由教大学生、校友，以及来自多间中学、小学、幼稚园及特殊学校的师生共同参与。他们将售卖特色手工艺品，让学生在真实的市场环境中，学习销售技巧、营运策略，迎接农历新年。

「教大年宵」自2019年首办（2020及2021年暂停），至今已踏入第5年。今年除教大参与外，还有港大同学会书院、潮州会馆中学、圣公会吕明才中学、英皇书院同学会小学第二校、圣公会基爱小学、香港教育大学赛马会小学等11间中、小学及特殊学校。值得一提的是，今年更首次加入香港教育大学幼儿发展中心以外的幼稚园——又一村学校，扩大年宵市集的学校种类。

为提升营运质素，参与学校的老师及学生，需事先参加由教大举办的财务管理、社交媒体营销策略等工作坊，装备实战知识。摊位营运不仅追求合理利润，更融入慈善元素。所有摊位将拨出10%盈利，捐赠予各自选定的慈善机构，实践回馈社会的企业精神。此外，多个摊位及商品特意呼应联合国可持续发展目标，让每次消费都成为推动社会正面改变的力量，展现「创意、公益、永续」并重的理念。

港大同学会书院 设计「Y2K」产品

去年首次参与「教大年宵」的港大同学会书院，今年再接再厉，继续透过年宵市集实践企业与创新教育。企业与创新课程主任尹晓锋表示，今年摊位以「Y2K」为主题，展现学生创意。「去年推出学生原创设计的卫衣，以及视艺科学生以不同风格的人像画吸引大量访客，成为意外惊喜。今年我们在此基础上扩展，加设学生设计角色的锁匙扣及立体公仔等产品。」

今年参与的中五学生团队，有的是去年曾参与，有的是新血，他们根据个人专长精准分工，如修读视艺科的负责绘画与产品设计，修读商科的则担任数据分析、社交平台宣传及市场推广等工作。尹晓锋指出，去年活动重点，在于培养学生企业家的开拓精神及面对群众的抗逆能力。「今年则集中创新与突破，事前鼓励学生开发新产品及主题，并思考产品如何带来社会影响力。」学生团队认为，年宵的主要消费群为年轻、具品味的一代，因此以人像画及个性化角色设计为核心，希望让平日生活压力大的年轻人，从这些独特画作及小物中，感受到一丝幸福与疗愈，体现艺术作品也可影响社会。

英皇书院同学会小学第二校 以「马上有福」为主题

过往以表演学校身份参与的英皇书院同学会小学第二校，今年首次转为参与年宵市集，摊位主题为「马上有福」。艺术教育主任陈子延表示，「学校事前举办以『马』为主题的创作比赛，邀请学生及家长参与，有的用电脑绘图，有的为亲子合作设计，从中选出20幅得奖作品，印制成挥春、手绘利是封、环保袋及午餐袋等多款新春产品。」届时，访客更可亲身参与「新春拓印」工作坊，由学生指导体验制作独一无二的挥春，增添互动乐趣。而主力销售团队由10多位高年级学生组成，他们先参与理财教育工作坊，学习基本营商知识及财务管理，再联同家长教师会义工家长，共同负责年宵当日的销售及推广。

英皇书院同学会小学第二校位处上环普庆坊，毗邻PMQ。陈子延指出，是次活动最重要目的，是让学生实地认识社区、关爱社区，为附近街坊送上新春祝福。「学校更计划将部分新春产品保留，于2月14日连同学生亲手种植的水仙，一并送赠附近长者中心的长者，实践关爱社区的正向教育。」

教大赛马会小学 推绿色生活理念

另外，香港教育大学赛马会小学自2019年起参与「教大年宵」，今年已是第5年。校长张锦欣表示，今年摊位主题为「教大赛小骏马喜迎春」，寓意学生如骏马般活力充沛、喜气洋洋。与往年相同，学校联同家长教师会合作，邀请各级家长与学生一同参与工作坊，并亲手制作手绘利是封、环保头饰等手工艺品，体现亲子协力合作的乐趣。

除多元的手作制品，学生更制作「生态虾瓶」，让访客在选购之余，也可学习生态知识，并将绿色生活理念带回家中。除前期制作外，学生更在年宵当日化身「小小推销员」，「有的手持海报主动招呼路过客人，有的在摊位前，向顾客生动介绍每件产品的特色与背后意义。」张锦欣指出，前期准备让学生发挥创意，后期实践则透过与真实顾客互动，锻炼沟通表达、应对能力和解决问题的能力，真正将学习延伸至生活实境。



2026学生市集 – 教大年宵

日期： 2026年2月7及8日（星期六及日）

时间： 11时至20时

地点： 中环PMQ元创方地面广场

小型音乐表演

