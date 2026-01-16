渣马2026｜学界跑手热血备战 跑出坚毅与自律

渣马2026｜还有两天（18日），一年一度体育盛事——渣打香港马拉松2026即将开跑！赛事今年除继续设全马、半马、10公里及轮椅赛项目外，今年大会首度推出「跃动少年跑」，专为10至15岁青少年而设，活动将于明日（17日）在启德体育园举行，赛道约2公里，名额2,500个，让青少年更早感受马拉松氛围。过去多年，由于年龄限制，即使有学生参与，主要也是10公里和半马赛事，今年亦不例外，参赛的，除有首次落场的「新手」，也有同学再度挑战。

渣马2026｜热身及长跑技巧训练

位于葵青区的天主教慈幼会伍少梅中学，去年仅7位中四至中六学生完成10公里赛事，今年参与人数增加一倍，共14位中二至中六同学参赛。校长李建文表示，「学生今年再度参与由飞机工程公司HAECO及非牟利机构Teach For Hong Kong合办的『与学生同跑』计划，免费参加共20堂专业赛前训练。」计划由两位资深长跑教练指导学生，训练内容涵盖静态及动态热身、长跑技巧练习、赛前饮食建议，以及长跑心态分享，帮助学生有系统地「备战」。

李建文指出，学校近年已成功建立恒常跑步文化。「早在3年前，老师带领学生推行每周一、三、五早上7时的『晨跑』活动」。」路线由校门出发，环绕葵涌邨一带，途经多段梯级与斜路，挑战性极高。起初仅数人参与，如今已扩大至50至60人，形成浓厚的跑步氛围。他续指，「因学生需要早起参与晨跑，自然养成早睡早起的良好作息，更自发享受跑步过程，从中培养坚毅精神与团体意识。」今年，该校参与葵青区中学校际越野比赛，个人及团队成绩均较去年有突破，李建文认为，这正是自发性恒常运动习惯的成果。

属于长跑「新手」的，则有位于屯门区的基督教四方福音会深培中学，该校同样有参加「与学生同跑」计划，今年有7位中四至中六学生首次参加渣马10公里赛事。其中就读中四的女将谢芷桐表现突出，令教练及校长留下深刻印象。她直言，跑步让她发现自身长处，「跑步不一定是男生专利，通过系统训练，女生一样可以做得很好。」

校长章蕾向《星岛教育》忆述一个感动时刻，「有一晚8时下班后，我在学校附近看到谢同学独自练跑。她告诉我正在为马拉松作准备，那份坚持与热诚真的很有感染力。」章蕾指出，谢芷桐原本较缺乏自信，但体育科老师发现她有跑步潜质后，便积极鼓励她多参与比赛。最近，她在屯门区中学校际田径比赛女子甲组800米及1500米项目中勇夺亚军，跑步不仅让她找到明确目标，更提升她的自信心。

此外，同样第二年参与该计划的还有地利亚修女纪念学校（吉利径）。今年该校有6位中四至中五学生参加10公里赛事。其中一位参加者Taro表示，「我会尝试追随一些比我更快的人，这样会激励我做得更好。」

