升中面试2026｜过来人家长分享面试心得 遇情景题以「S-T-A-R」拆解

现时正值直资中学面试旺季，官津中学也即将在2、3月期间，进行中一「自行分配学位」面试，所以近日在网上社交平台，都有不少关于升中面试的话题讨论，当中除了有家长无私分享经验，也有大学生分享中一面试心得，其中有女儿在英国知名大学就读的母亲，就以「过来人」身份，提出小朋友在面试时，如遇上情景题，可以坊间常提到面试法则「S-T-A-R」作框架去回答，帖文得到不少网友分享及赞好，同时亦分享自己的经验。

升中面试2026｜「S-T-A-R」作框架回答情景题

早前，有网名tulip_love_3000的网友在社交平台分享，指女儿在直资中学毕业，现时已升读大学。她指虽然已不用再参与「升中游戏」，但也想以「过来人」身份分享心得，包括小朋友在面试前，需要做准备，但不要过分背诵答案；此外，校长在面试期间，会随意转英语、普通话和广东话，所以小朋友和家长都要有心理准备。

另外，现时不少中学面试都有情景题，用来了解申请人的思维，包括创意、价值观、解难能力等等，问题天马行空，小朋友也未必能预先准备。tulip_love_3000认为，家长可教子女用「S-T-A-R」框架去思考，几乎适用于所有情景题。「S-T-A-R」框架的S代表Situation（处境）、T代表Task（任务）、A代表Action（行动）、R代表Result（结果）。她以女儿当时回答考官的答案举例：「（S）比赛同P.5考试撞期，（T）好想去比赛，但要兼顾学业，（A）所以提早温习及努力练习，（R）最后比赛银奖+考试100分。」分享获很多网友赞好。

其后，该网友也分享了「下集」，她指回答情景题时，还可加入「Evaluatiion」（评估），举例「我学懂沟通是要听别人意见，不可以只坚持己见。下次我会先问大家意见，再提出方案。」她认为「Evaluatiion」很重要，可让小朋友回想有甚么做得好，值得学习。

除有家长分享回答情景题心得，还有网名ching_cozy.support网友，在同一社交平台分享。在面试开始时，不少中学会请申请人介绍自己，网友指不会要求孩子 事前练习写自我介绍，但会让孩子综合有关自己各项家庭及小学回忆，并写出来，如「最深刻的经历」、「最感动的事」等，「从而找出最真实的自己及最需要改进或加强的事。大部分学校会接受现在未能做到的，但会肯去完成的人。」

此外，网友helenlai20210，亦分享自己在家为子女训练的教材。她指出，一线的直资中学，面试的中文题目都很深，甚至比英文更难，所以她很重视子女的阅读，并鼓励子女阅读不同类型的书，「有助开拓思维，看得多可在脑中连结到多元类型的资料。」因此，她还推介了National Geographic Reading Explorer、Oxford Bond 11+ English等读物给家长。

最后，参与「面试游戏」又岂止家长，主角还是学生自己。网友tulip_love_300女儿已是大学生，她回顾升中面试，给了一些心得予网友。「面试不是比赛，没有输赢。」、「如果面试时遇到不懂得答的问题，关键就是『当下一刻如何处理的心态』」、此外，「家长和同学都要做好expectation management（期望管理）。」从真正第一身「过来人」分享，相信一班家长也有所得著。

资料来源：Threads

延伸阅读：

中一面试2025｜一文拆解升中面试 盘点10大常见题型 (附30条精选面试题目)

直资中学│备战升中面试破解常见误区 专家推荐「PREP」结构训练 必掌握加分机会