《寻秦记》热潮｜ 深信学校首办「西安秦俑行」 小五生学制「兵马俑」

电影《寻秦记》近日成为全城热话，更掀起坊间一阵「寻秦」热潮，想多了解秦朝的历史。事实上，近年不少学校举办的内地交流团中，到西安参观秦始皇兵马俑都是热门行程，就好像深水埗区的基督教香港信义会深信学校（下称深信学校），刚于12月就首次举行4日3夜的「西安秦俑行」交流团，上演一场小学版「寻秦记」。

首次办西安秦俑行

深信学校校长潘自荣向《星岛教育》表示，该校以「才德兼全．经历多元．快乐校园」为愿景，重视让学生认识中国文化。因此，该校在2024年成立「国史教育中心」，在馆内展示从古代至现代的中国历史文物仿制品，以及当代航天科技发展历程，让学生近距离接触有关历史的物件，深化对国家文化与科技成就的认识。

「国史教育中心内摆放多个与中国历史相关的模型，其中包括秦兵马俑模型，所以我们希望带领学生亲临现场，实地感受这份文化遗产。」潘自荣指出，该校五年级的中文科课程，有一课为《秦兵马俑》，学生透过课文初步认识兵马俑的宏大规模、鲜明造型与精湛工艺。为延伸课堂学习，并秉持学校「读万卷书，行万里路」的教育精神，故学校特别组织五年级学生前往西安，开展这次「西安秦俑行」交流团，让学生在真实场景中印证并深化所学知识。

为期4日3夜的行程内容丰富，同学们参观了钟鼓楼、秦始皇帝陵博物院等地，感受战国以来千年历史的厚重，其中在秦始皇帝陵博物院内的兵马俑展馆，学生们更驻足良久，亲眼目睹兵马俑的震撼，对战国时代历史留下更深刻印象。参观后，同学们更亲手制作了兵马俑模型，利用黄土配合模具，捏制属于自己的独特作品，带回家中作为纪念。

此外，团员还走访陕西科学技术馆及九号宇宙科普研学基地，了解国家航天科技的发展成就。校方认为，此行不仅培养学生国家观念与认同感，更提升他们综合应用知识的能力，激发对STEAM领域的兴趣。

为了让更多学生认识中国历史及是次行程，潘自荣将安排学生于每周的「国旗下的讲话」时段，向全校师生分享所见所闻。他又表示，有参与交流团的学生普遍认为，「千年古都」西安仿佛诉说著周、秦、汉、唐的辉煌故事，深化了他们对战国时代历史的兴趣，其中谭乔禧同学就分享，「当我走进兵马俑博物馆的一号坑，课文上『规模宏大、形态各异』这八个字，出现在我的眼前，成千上万的陶俑肃然列阵，令我感到十分震撼。」他最感激发现兵马俑的农民及修复文物的考古学家，「正因他们的努力，我们才能欣赏这份完整的历史遗产。」

另外，梁芷乔同学则对兵马俑的细节印象深刻。「我发现每一具兵马俑都充满了生命力，每一张面孔都十分独特——有的威严，有的沉静，连发丝与甲片的纹理都清晰可见。我不禁惊叹于古代工匠超凡的技艺。」另一位同学康子晴透过导览，更全面认识秦始皇的雄心壮志，「这次交流团让我深刻体会到认识国家历史的重要性，希望将来能自豪地向世界朋友讲述兵马俑的故事，让这珍贵文化遗产为更多人所尊重与认识。」

相片由受访者提供

