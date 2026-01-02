《寻秦记》新生代项羽朱鉴然 九龙华仁毕业 附收生准则

让不少人翘首以待的电影《寻秦记》，终于在大除夕上映，该片首日即以1481场次，创下香港电影史上开画首日场次最多纪录，港澳票房更高达1129万元，击败《破．地狱》，荣登香港影史首日最高票房冠军。电影中，古天乐饰演的项少龙之子项宝儿（即后来的项羽）已长大成人，并由新一代演员朱鉴然饰演，戏份不少。现实生活中，原来他也是一名高材生，中学时就读于传统名校九龙华仁书院，亦曾是香港游泳代表队成员，其后留学于加拿大英属哥伦比亚大学（University of British Columbia），主修人文地理，可谓「文武双全」。

与父亲为两代「九华」人

这位新一代「项羽」，早年随家人移民加拿大，1997年回流香港，中学就读九龙华仁书院。他曾于2024年出席该校百年校庆，其后在社交平台分享与父亲的合照，父子俩皆穿上校服，并幽默写道，「介绍返我师兄/老窦，74年毕业、06年毕业」，原来父子两代皆为「九华」人，难怪结伴出席母校的校庆。

在「武」方面，朱鉴然14岁时已入选香港游泳代表队，曾代表香港出战全国运动会、东亚运动会及亚运会，曾创男子短池400米个人混合泳香港纪录。他曾在过往访问中透露，2012年曾尝试挑战奥运资格，可惜未能成功，于是选择退役，大学毕业后转战演艺路，最终凭努力成为今日大银幕上的「项羽」。

九龙华仁书院创校逾百年，一直秉持Men for and with others的精神，不仅要为他人服务，更要与他人同行。事实上，该校校友遍及社会各界，包括现任行政长官李家超、教育局副局长施俊辉、劳工及福利局副局长何启明、九龙仓集团主席兼常务董事吴天海、资深大律师梁定邦等等，人才辈出。

今日（2日）是26学年中一自行分配学位首日接受申请的日子，有意为儿子报读九龙华仁书院的家长，也可以留意该校的收生安排。在2026/27学年，该校的自行分配学位共有50个。根据该校的网页，收生准则分为甲、乙两部分：甲部主要是个人资料，最高得分为25分，包括申请人是否为天主教徒（5分）、父亲为校友（10分）、兄长现就读该校（25分）。

至于乙部则是小四至小六的成就，分数占更高比重，包括学术表现及操行，最高得分为50分，其他成就（如体育、朗诵、服务、表演艺术等）最高为20分；另外，成绩次第最高为55分，面试表现最高为50分，而面试将以英语个别或小组形式进行，因此有意让儿子申请该校的家长，面试前应做好准备。

