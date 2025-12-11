「心伤王子」汤令山母校柏克莱 跻身全球最佳音乐学府第二名

最近，凭借深情「心伤王子」形象走红的唱作歌手汤令山（Gareth. T），在选秀节目《全民造星VI》中担任评判，其率真幽默的反应成为节目亮点，再度引起热话。除了音乐才华备受肯定，其成长与学术背景亦值得注目。Gareth中学毕业于保良局蔡继有学校后，远赴美国波士顿，入读全球顶尖的音乐学府柏克莱音乐学院（Berklee College of Music），主修当代音乐写作与制作，副修电子音乐制作与设计，奠定其创作实力。

国际音乐人才的摇篮

位于美国波士顿的柏克莱音乐学院（下称柏克莱）于1945年成立，至今已有80年历史，一直以「透过学习和实践当代音乐培养音乐事业人才」为宗旨。学院与时并进，现设有表演、音乐制作、歌曲创作、电影配乐、音乐治疗及音乐商业等15个专业，课程涵盖本科、研究生、暑期课程及线上学习，吸引全球超过100个国家及地区的学生前来深造。

学院校友除Gareth外，不少人成就斐然，更已跻身国际级音乐人行列，例如已故香港作曲家顾嘉𪸩，他于1961年获得奖学金入读柏克莱，其后创作无数经典；本地著名作曲人陈辉阳亦曾负笈于此，他曾在社交平台分享，当时边在柏克莱读书边在餐馆打工，回忆称那是人生最快乐的时光。此外，著名电影配乐人鲍比达、曾为《The Simpsons》配乐的Alf Clausen，以及新生代唱作人Kiri T.等，均毕业于柏克莱。另早前，在《好莱坞报道》（The Hollywood Reporter）2025 年全球最佳音乐学院排名中，柏克莱位列全球第二，足证其国际地位与影响力。

接受IB成绩申请

学院课程设计兼具深度与广度，除核心音乐理论与创作外，亦开设非裔音乐研究、福音音乐史、爵士作曲编曲等特色科目，务求学生能全面掌握当代音乐脉动。学费方面，2025 年度一学年学费为 $52,440 美元（约$410,000港币），连同杂费及生活开支等，全年总费用约$28,000美元（约$220,000港币）。有需要的学生，亦可在学校网页申请助学金、奖学金或贷款。

据学院网页资料显示，有意报读的国际学生（包括香港申请者），须提交由认可机构出具的学历评估报告，将原有学历与美国学制对照。唯一例外是已取得国际文凭（IB）的学生，可豁免此项要求。另外，英语亦须达有一定水平，如：TOEFL iBT需72分或以上。若报读音乐学士课程的申请者，需参与线上面试及线下面试；如果报读的课程侧重作曲或歌曲创作，面试时须选择一种乐器，并演奏一首原创作品，以展现个人音乐风格。

资料来源︰柏克莱音乐学院官方校网

延伸阅读：

城大创意媒体人才辈出 《世外》导演吴启忠、《年少日记》导演卓亦谦同是校友

传谢霆锋之子Lucas赴澳洲升学 入读音乐人才摇篮学府