大埔宏福苑五级火｜精神科医生吁 避免孩童重看火灾画面

大埔宏福苑昨日(26日)发生五级大火，是香港回归以来死伤最严重的火灾，截至今日（27日）下午3时，死亡人数增至55人，包括1名消防员殉职，事件引起全城关注，各电视台新闻、社交媒体亦持续更新火灾报导，其中不乏伤者送院、屋苑居民寻亲的悲伤画面，一般人看到都会感到很难过，对于心智未成熟的小朋友或学童来说，亦有机会因看到相关新闻及资讯而受到情绪困扰。香港大学李嘉诚医学院精神科学系荣誉临床副教授陈国龄表示，火灾的画面、影像是最令人感到不安的，呼吁家长或教师，应尽量避免小朋友不断重复目睹这些画面，并留意孩子的情绪。

目睹画面或患急性压力反应

对于宏福苑火灾事件，各大传媒铺天盖地报道，网络上有大量相关资讯，儿童和青少年也很容易接触。陈国龄指出，假如他们接触后，出现很害怕、很紧张、睡不着等反应，这可能是急性压力反应（Acute Stress Disorder, 简称ASD）。「假如这些反应在事件发生后一个月，仍然持续出现，又或听到爆炸声、看到燃点火都感到惧怕，更甚的是小朋友有可能行为倒退，如尿床、经常黏着家长等，这有可能患上创伤后遗症 (Post-traumatic Stress Disorder，简称PTSD)。」

以简单平静讲述事件

当小朋友或学童，出现「急性压力反应」征状时，陈国龄认为，首先应避免他们重复目睹令人不安的画面及影像，因为接触影像是很影响小朋友或学童情绪。「其次，当成人要讲述事件的时候，应以平静的心情、用简单、易明的字眼讲述，例如可以讲述伤亡数字很多，但不需要讲出实际的伤亡数字等。」

陈国龄指，如果不幸事件发生在亲友身上，家长应同样以平静语气讲述，但同时要带有正面讯息。「例如暂时未有婆婆消息，但消防及救护人员会尽力搜救，有消息我会即刻告诉你。」另外，假如是住在该区的市民对事件产生不安感，他们亦应尽量避免前往现场附近，目睹火灾环境。陈国龄强调，不论是第一身接触，或是家人在现场，又或是从媒体接触事件，家长及教师最重要是陪伴孩童，让他们在安全的环境下，提供正常、有规律的生活作息。

承认不安的情绪

此外，位于大埔的浸信会欣悦社会服务处总主任（家庭及儿童康复服务）杨慕瑛表示，由于中心附近也有两所学校，所以中心已启动驻校服务的紧急机制，为有需要的学童提供支援。假如小朋友或青少年，因事件而难以入睡，甚至出现肌肉绷紧等生理征状，杨慕瑛建议家长应倾听他们的感受，以孩子理解的语言去解释事件，避免过度细节或恐怖描述，并保持日常的规律。「在讲述事件时，避免提及伤者的年龄，因为小朋友可能会联想到是自己同龄的朋友。」杨慕瑛补充，家长也有可能因事件受情绪困扰。「家长首先应承认自己的情绪，可以哭出来，再透过倾诉去抒发自己心情。因此，中心已启动情绪热线及灾后心理辅导服务，为大埔区市民作出支援，以专业知识与大家并肩作战。」

