剑击热潮｜地区中小学设比赛级剑击馆 培育新一代剑神、剑后

早前，由张家朗、蔡俊彦、梁千雨、吴诺弘代表香港出战第15届全国运动会男子花剑团体赛，合力夺得香港剑击史上首面全运会男子花剑金牌，让全港市民相当兴奋。事实上，随住香港运动员在多项国际赛事取得佳绩，近年剑击运动已成学生追捧的运动项目，有中小学更在校内设置剑撃馆，包括位于深水埗区的基督教香港信义会深信学校，及沙田区的马鞍山崇真中学，两校的剑击馆均设有比赛级的14米长赛道，让学生更容易接触该运动之余，亦可推广剑击运动和文化，培育新一代剑神、剑后。

基督教香港信义会深信学校 强化校队归属感

《星岛教育》分别向两校查询，知道基督教香港信义会深信学校的剑击馆于今年3月才正式开幕，开幕日更邀得前港队剑击选手、奥运金牌得主「微笑剑后」江旻憓担任嘉宾。校长潘自荣强调，「这座剑击馆不仅是简单的『场地』，更是校队长期磨练技艺、锻练团队精神的基地。学校期望队员在此感受到被重视的温暖，像拥有『主场优势』，从而面对挑战时展现更强韧性与自信，并强化整体归属感。」

自2022年起，基督教香港信义会深信学校已设立多元化的课外剑击班及兴趣班，并成立剑击校队，3年来，曾勇夺多个校际奖项，包括2024-25年度全港小学校际剑击比赛男子佩剑个人赛获得季军，而在2024-25年度全港小学分区剑击比赛（九龙西区），更嚢括男子甲组佩剑冠、亚、季军， 以及女子甲组佩剑亚军。

潘自荣表示，该校致力将剑击打造成校技，期望全校每位学生皆能参与训练。「今年，在校队训练体系中，除原有佩剑队外，更新增了花剑队及重剑队，使剑击训练更为全面完善。此外，我们安排一至二年级学生于校本特色课程中，学习剑击基本功，让他们从小培养对剑击运动的热爱。」

马鞍山崇真中学 剑击全面普及化

此外，马鞍山崇真中学则在去年，在校内增设剑击馆，馆内设有3条赛道，1条是比赛级赛道，另有2条练习赛道，设备可说是专业级数。马鞍山崇真中学校长严基柱表示，为让学生开心练习剑击，学校特别以张家朗勇夺奥运第一金致胜一剑为背景，鼓励同学Unlock The Potential（潜质解锁）。

另外，馆内设有意大利装备、国际标准的14米长的铝合剑道和西班牙地胶，让同学可以在最佳的设备下练习。严基柱表示，增设剑击馆后，师生对剑击兴趣大大提升。他透露，校内剑击队已超过30人，并在部份学界项目中跻身新界区前列。「我们亦举办校内个人剑击比赛及小学联校剑击邀请赛，学生可以担任裁判，令他们的自信和兴趣大大提升。此外，在教师发展日中，我们也让教师学习剑击，使剑击运动全面普及化。」

墙身贴江旻憓张家朗相片 冀学生以运动员为榜样

负责两所剑击馆改造工程的「第三教师」负责人Edmond表示，基督教香港信义会深信学校的剑击馆由雨天操场改建而成，而14米的长赛道可以灵活移动，打造成多用途空间。他透露，该校的剑击馆内外，都有不同布置，包括剑服、剑裤、真实的重剑及花剑，让学生了解剑击的装备、重剑与花剑的分别，「该校亦希望学生以香港运动员为榜样，故在馆内墙壁贴了江旻憓及张家朗的相片，让大家感受运动员的英姿。」至于马鞍山崇真中学的剑击馆，面积相对较大，约1,500平方尺。Edmond表示，学校积极培养学生德、智、体、群、美，因此，增设剑击馆的同时，亦在该楼层加设Band房及体适能训练中心，培养学生在学习以外的兴趣。

相片提供 : 基督教香港信义会深信学校、马鞍山崇真中学

