LUXE STYLE | 2026秋冬巴黎高订服缤纷梦幻 创意与工艺交织时尚盛宴

高级订制服从来都是最极致展现源自传统的人手工艺，以及时尚创意的顶级穿戴艺术品。据指现时全球共计，高级订制服的真实买家还不到四千位，客群极度小众且神秘。一袭高订服索价数万，以至数百万美元，更需要等待数月，并经多重订制程序，以及数百小时的手工制作流程，方可收到成品。要每一季都为这些顶级客群带来惊艳作品，绝对考究设计师与其团队的实力。

Chanel 颠覆传统的童话故事

由品牌创意主帅Matthieu Blazy操刀的第二个高级订制服系列，主题取材自英国经典童话《Jack and the Beanstalk》（中译《杰克与魔豆》），而设计主帅笔下的全新《Gaby and the Beanstalk》故事，就是把《杰克与魔豆》与Gabrielle Chanel的传奇人生相互交织，并将奇幻童话的细节与真实服饰完美融合，打造出真正会说故事的时尚艺术品。

新系列除了呈现出来自香奈儿高订工坊的顶级裁缝、刺绣、羽毛装饰等工艺，今季更特别融入更多独特的非常规面料，例如名为Guipure的镂空几何喱士等，借以呼应「魔豆与植物」的意象。至于标志性的斜纹软呢（Tweed）亦注入更具立体结构，甚至故事性的新创意。紧贴系列主题，新作之中，模特儿脚下的魔豆攀藤鞋与富趣味的植物藤蔓鞋跟，又或是巨人金蛋小手袋等配饰，各具魅力。

Dior 传统工艺与前卫视角

Jonathan Anderson首度担大旗的Dior高级订制服系列，理所当然令人期待。绿树林荫的骚场设计，带来现任创作主帅向Mr. Dior的经典New Look致敬之作，当中融入其擅长的超现实主义与现代雕塑感元素。

新作的设计核心就以如何让高级订制工艺与当代前卫视角共存为大前提。今季可见不少作品重塑了Dior的经典Bar Jacket廓形，使之更具刚性、立体与几何感的线条。至于具实验性的面料运用也是重点，除了高级真丝、薄纱与各式刺绣素材，同时混搭大量偏硬身的面料。这些硬质衣料特别运用了品牌工坊的精湛技艺，将之转化为优雅流丽的立体褶或垂褶。基本上新系列在极简与奢华中寻找平衡，色彩主要选用内敛的黑、白、灰及大地色调，务求将焦点放在衣服本身的剪裁线条与隐密的细节之中。

Balenciaga当轻盈遇上建筑感

Pierpaolo Piccioli入主Balenciaga后的首个高级订制服系列，花生骚选址在巴黎国际大学城（Cité Internationale Universitaire de Paris）的露天庭院举行。设计主帅要借着新系列向被誉为「高级订制服界建筑师」的品牌创办人Cristóbal Balenciaga致敬。他将经典的雕塑感轮廓进行现代化的诠释，以精简结构、释放身体为核心理念。利用个性化的简洁利落剪裁手法，让布料、颜色自然融合，使高订服作品的气场更见强大，穿起来却轻盈自若。

新作选色除了基本的黑与白，今季明显注入大量高饱和度色彩，包括荧光粉红、薄荷绿、亮橘色、皇室蓝、薰衣草紫色等。剪裁则巧妙将品牌标志性的茧形、钟形等立体轮廓，跟柔软面料及浪漫细节来个刺激视觉的强烈对比。

Roger Vivier蝴蝶画室

品牌创意总监Gherardo Felloni主理的全新「Pièce Unique」限量高级订制系列，首度将高级订制服务延伸至鞋履，整个高订系列带来共31件结合极致工艺与诗意美学的手袋及鞋款，另又推出3款如珠宝般璀璨的高订马甲背心。

新系列主题是「蝴蝶画室」（L'Atelier des Papillons），置身于手袋鞋履中的蝴蝶，均透过高订工坊的工匠们运用微型珠饰刺绣、手绘羽毛、Macramé编织法、雕刻金属与水晶等工艺，将蝴蝶翅膀的轻盈质感与光泽变化仔细打造出来。高订鞋系列中的一大亮点是重新演绎1959年面世的Choc鞋跟设计。此外，首款高级订制运动鞋，也将会随秋冬系列正式登场。

今季的Roger Vivier高订作品，除了鞋袋新作，同时推出3款如珠宝般璀璨的高订马甲背心。

Roger Vivier 2026秋冬Pièce Unique高订系列。（图：品牌提供）

Roger Vivier 2026秋冬Pièce Unique高订系列。（图：品牌提供）

Roger Vivier 2026秋冬Pièce Unique高订系列。（图：品牌提供）

文：Maisie Lau 图：各品牌提供