旅读共生 书香满城 联合出版集团千种新书及文创亮相香港书展

盛夏，共赴 读之约。第36届香港书展将于7月15日至21日在香港会议展览中心启幕。本届书展以「文创传承˙旅悦人生」为主题，邀市民与游客在字里行间漫步，在文旅体验中悦纳人生。

是次书展，联合出版集团携旗下香港三联书店、香港中华书局、香港商务印书馆、万里机构、新雅文化、教图公司、香港中和出版、联合培进、联合新零售、联合电子、集古斋、云通科技、澳门文化广场等众多品牌登场，以超过200个展位打造沉浸式文化空间。

集团呈献近千种中英文新书和文创新品，内容涵盖人文社科、历史地理、商管财经、教材教辅、生活美学、儿童启蒙等多元领域，兼顾思想深度与大众读趣味。同期奉上逾百场文化盛宴，如：名家对谈、新书分享、签书互动等，并推出「旅读共生」菲林相机作为书展限定纪念品，以文字和创意为桥梁，连接传统与当代、城市与乡野、读与行走，为读者铺展一场兼具温度与深度的文化之旅。

打造沉浸式文化空间 千种新书、百场讲座 引领阅读旅程

是次书展，联合出版集团以「旅读共生」为主题，精选一系列中英文佳作，邀读者开启一场跨越时空的精神行旅。

知名作家刘震云新作《咸的玩笑》由香港三联书店出版，以幽默荒诞的笔触解构日常琐事，在嬉笑间道尽世情百态；英文著作Polo in China梳理马球运动在中国的历史渊源与文化演变，为中外读者提供独特视角。香港中华书局推出《香港志》经济部类多册图书，作为首部以「香港」冠名的地方志分卷，从经济维度细笔描摹香港的社会风貌与时代更迭。香港商务印书馆带来《许子东文集》，以文学为镜，展开一场中国现代化进程的时空漫游；同时推出实用英文图书Guide to Digital Asset Fund Management，在数码时代为为投资者剖析数码资产管理策略与风险管控。香港中和出版《那些忧伤的年轻人》、《一个游荡者的世界》记录知名媒体人许知远旅途思考及自我探知。万里机构《岭南医脉‧港澳卷》梳理岭南医学在港澳的传承与发展，新雅文化《潜能拓展游戏绘本：孖辫妹游香港》则以童趣视角带孩子认识香港之美。

此外还有众多佳作荟萃一堂，为爱书人铺展丰盛而动人的读行旅。

逾200场文化活动 名家轮番登场

联合出版集团长期致力于推广读，本届书展举办超过200场文化活动，亮点纷呈：除了知名作家刘震云、知名媒体人许知远带来新书讲座，还有：TVB 团队「无穷之路」分享会，讲述纪实背后的乡村脱贫故事；李欧梵、许子东两位教授对谈，串联上海、成都与香港三座城市的文化烟火；贝淡宁、陈弘毅、汪沛等学者畅谈「何谓中国人」，解读中国独特的世界观；陈虎彪教授分享香港行山植物之美，带领读者探索郊野自然之趣。此外，粤剧名伶罗家英、香港八和会馆前总干事岑金倩将现身讲座，共话粤剧传承之路。

文创科技荟萃 互动体验升级

呼应特区政府「无处不旅游」理念，联合新零售公司、联合电子公司打造「书香港味」，集香港特色、文化气质与书店情怀于一体，推出原创文创礼品。此外，集古斋登陆文化及创意产品区，以深厚文化底蕴融合现代设计美学。云通科技橙新闻打造「文化士多」，联合电子带来「中华文化有意思」元宇宙体验展与VR大空间，以科技赋能文化。

书展限定礼遇 满额即领菲林相机

为呼应书展主题，联合出版集团特别推出「旅读共生」菲林相机限量满额赠礼，希望以仪式感定格读与旅行的美好瞬间。相机采用撞色设计，简约型格兼具温润质感。是次书展期间，读者于集团旗下子公司展位消费折实满港币六百元（单一收据计），并关注集团任一社交媒体平台，即可免费获赠。每日数量有限，先到先得。

精彩读物预览：

《岭南医脉︰名医实践与传承（港澳卷）》

主编︰郑洪、陈永光、游江

本书为岭南医学传承的权威记录，聚焦了11位岭南地区具代表性的中医名家。深入其学医之路、学术精华，充分展现大医智慧与岭南医学的深厚底蕴。

《那些忧伤的年轻人》

作者：许知远

知名作家许知远的成名作，首版于2001年，是一部记录上世纪七十年代生人青春精神图谱的经典之作。此次全新版本新增作者「二十五年之后」长文序言。

《文化永续城市：让文化创造可持续社会》

作者：茹国烈

本书收录短文30篇，聚焦探讨文化如何推动社会的可持续发展。全书结合个人经验、香港实例与时代思潮，为思考城市文化与可持续发展的关系，提供兼具理论深度与现实关怀的视野。

《漫漫港非遗》

作者：黄家梁、陈志华

一部聚焦香港非物质文化遗产的专题著作，以原始史料为据，精选24项珍贵的非遗项目，涵盖语言、信俗、饮食、技艺等多元领域，引导读者重新认识香港非遗的前世今生，是兼具学术基础与普及 读价值的文化读物。

《开头》

作者：海子

诗人海子的小说遗作集，所收篇章均从其珍贵手稿整理而出，悉数首次面世。全书收录《少年时代》《大草原》《庄园》等多篇作品，语言鲜活灵动，想像力充沛丰盈，可视为诗体小说的一种探索实践。

《精灵三部曲》

作者：KASING LUNG（龙家升）

此作由三个精灵故事——《神秘的布卡》、《柏度与少女》及《米罗安魂曲》组成，为艺术家龙家升笔下LABUBU THE MONSTERS系列角色的起点，当中包括「亲情」、「爱情」和「友情」。

人气名家讲座：

「刘震云：玩笑为什么是咸的」

日期：7月19日（日）

时间：19:00- 21:00

讲者：著名作家、茅盾文学奖得主刘震云

语言：普通话

地点：香港会议展览中心Theatre 1

「许知远：二十五年之后」