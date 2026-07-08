LUXE STYLE │ Balletcore风潮再卷时装界 变奏版芭蕾舞鞋成夏日必备大热单品

Balletcore（芭蕾风潮）的核心标志性单品必数芭蕾舞鞋（Ballerina Flats），设计强调柔美、精致、舒适。今个夏天随着芭蕾风潮河归时装界，不少品牌都全新推出Ballerinas款式，当中注入品牌的独有特色元素，变奏版更见时尚。另「Sneakerina」是新名字，正是将优雅的芭蕾线条与大热的运动鞋功能完美混合，迎合潮流之余又舒适，兼具功能性。

入手品牌新作 芭蕾舞鞋可以这样穿

Sneakerina最佳例子就有可说是Ballerinas始祖的Repetto，品牌自首款运动鞋后，Tennis Silk运动鞋在现有的白色、黑色、银色基础上，全新推出粉红色及红色，为本季注入新鲜态度。双层缎带鞋带呼应芭蕾舞鞋丝带，而薄底则延伸腿部线条；鞋领褶皱细节灵感亦来自舞裙。另Onitsuka Tiger 新推出的 GYMNARINA芭蕾舞鞋款,，传承品牌独特设计，重新演绎经典。设计融入Onitsuka Tiger经典「MEXICO 66」的标志性细节，鞋跟的交叉细节与后跟护片，配搭招牌虎爪纹，令整体造型更轻盈且时尚。鞋面则采用高品质柔软皮革制成，配合弹性皱褶（Shirring elastic）设计。每双鞋附送两款鞋带：一款为附金属鞋带头的绳状鞋带；另一款为缎面丝带鞋带，可因心情穿搭。

缎面及金属皮革 优雅格调

推崇简约时尚的COS今季亦推出全新芭蕾舞灵感鞋履系列，色调优雅，设计亦迎合日常实穿性。系列采用柔软缎面打造，着重舒适体验。当中挑选Ballerina鲜有的朱古力棕色，并以方框式鞋头设计，配以柔软皮革内衬，外形已绝对还原芭蕾舞鞋的神髓。此外，Maje的全新平底鞋系列亦不乏芭蕾舞款式，配以金色金属感皮革，以及对比色网眼材质，带来另一种感觉，不失现代感。

文：E. Lam 图：品牌提供