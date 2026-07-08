Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LUXE STYLE │ Balletcore风潮再卷时装界 变奏版芭蕾舞鞋成夏日必备大热单品

Art Can
更新时间：12:52 2026-07-08 HKT
发布时间：13:00 2026-07-08 HKT

Balletcore（芭蕾风潮）的核心标志性单品必数芭蕾舞鞋（Ballerina Flats），设计强调柔美、精致、舒适。今个夏天随着芭蕾风潮河归时装界，不少品牌都全新推出Ballerinas款式，当中注入品牌的独有特色元素，变奏版更见时尚。另「Sneakerina」是新名字，正是将优雅的芭蕾线条与大热的运动鞋功能完美混合，迎合潮流之余又舒适，兼具功能性。

入手品牌新作 芭蕾舞鞋可以这样穿

Sneakerina最佳例子就有可说是Ballerinas始祖的Repetto，品牌自首款运动鞋后，Tennis Silk运动鞋在现有的白色、黑色、银色基础上，全新推出粉红色及红色，为本季注入新鲜态度。双层缎带鞋带呼应芭蕾舞鞋丝带，而薄底则延伸腿部线条；鞋领褶皱细节灵感亦来自舞裙。另Onitsuka Tiger 新推出的 GYMNARINA芭蕾舞鞋款,，传承品牌独特设计，重新演绎经典。设计融入Onitsuka Tiger经典「MEXICO 66」的标志性细节，鞋跟的交叉细节与后跟护片，配搭招牌虎爪纹，令整体造型更轻盈且时尚。鞋面则采用高品质柔软皮革制成，配合弹性皱褶（Shirring elastic）设计。每双鞋附送两款鞋带：一款为附金属鞋带头的绳状鞋带；另一款为缎面丝带鞋带，可因心情穿搭。

缎面及金属皮革 优雅格调

推崇简约时尚的COS今季亦推出全新芭蕾舞灵感鞋履系列，色调优雅，设计亦迎合日常实穿性。系列采用柔软缎面打造，着重舒适体验。当中挑选Ballerina鲜有的朱古力棕色，并以方框式鞋头设计，配以柔软皮革内衬，外形已绝对还原芭蕾舞鞋的神髓。此外，Maje的全新平底鞋系列亦不乏芭蕾舞款式，配以金色金属感皮革，以及对比色网眼材质，带来另一种感觉，不失现代感。

 

文：E. Lam   图：品牌提供

 

 

 

 

 

最Hit
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
解开胸围做CPR救遇溺少女一命 韩男反遭告猥亵索偿 结局大反转
即时国际
3小时前
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
仔女全移民！师傅帮独居长者改厕所防跌 临走婆婆一句心底话揭移民潮最残酷现实｜Juicy叮
时事热话
23小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
7小时前
03:54
星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症
申诉热话
5小时前
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
01:05
郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚
影视圈
19小时前
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
世界杯2026｜阿根廷死里逃生 美斯激动落泪 被队友抛起庆祝
足球世界
3小时前
公屋装修$10万完工？网民求教3至4人单位可行性 资深师傅话做得到：惟这2部份要落足本
公屋装修要悭钱? 网民求教3至4人单位$10万完工 资深师傅：做得到 惟这2部份要落足本
生活百科
20小时前
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
72岁美国卫生部长靠吃1食物 20日激减20磅内脏脂肪减少40% 专家拆解营养价值/进食贴士
减肥运动
20小时前
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
卢海鹏暴瘦现老态行路重心倾侧 娱乐猛人贴身全程搀扶 豁达面对生死最紧要「食得瞓得玩得」
影视圈
3小时前
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
福田口岸严打「火车头」！港人直击「蓝衫军」活捉烟民 罚款「呢个数」网民叫好｜Juicy叮
时事热话
3小时前