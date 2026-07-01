LUXE STYLE｜东方表行「荏苒周末」展览首登上海 时间艺术融入生活美学

为期三天的「TAKE YOUR TIME Weekend荏苒周末」展览，早前于上海圆满举行，今次亦是东方表行继去年在香港首度举办同名展览后，首次将之移师上海，并特别选址拥有独特历史意义的百年大宅作为展览场地，令是次的展览同时融入当地文化色彩。展览先以香港启动，今回选择了上海作为首个香港以外的展览地点，正如东方表行集团董事总经理杨衍杰先生所言，把这场关于时间的盛会带到上海，正因这座被誉为「魔都」的国际大都会，早已成为东西文化交融、传统与现代碰撞的舞台。这样的城市氛围，让参观者得以共同感受时间的温度与厚度，并深入探索高级腕表的精湛工艺和独特设计。展场主要规划成四大展区，「时光回响」主要展示精选品牌的代表作；「荏苒展廊」重点回顾品牌的发展历程；「尊享时光」就为与会者提供近距离的鉴赏体验；而「时叙一刻」则是举办专题讲座的空间。此外，场内亦特设腕表维修服务体验，让访客可即场了解更深入的制表技术。

汾阳路150号的故事

历史见证了岁月时光的流过，当中包含了种种与文化、艺术、生活等丰富内容。今次的展览特别选址于上海汾阳路150号的一幢法式花园洋房，此古雅大宅建于1919年，由匈牙利建筑师拉斯洛·邬达克（Hugyecz László Ede）负责设计。初夏的汾阳路上，梧桐成荫，加上建筑风格高雅，在梧桐树影的掩映之中，为参观者带来远离城市喧嚣，可尽情沉浸于静谧又别具深度的时光场景之中。

翻查资料，汾阳路150号大宅曾数度易主。据指在1940年代，此处曾是当代文学代表人物白崇禧与其子白先勇的居所，当时更将之命名为「白公馆」。至1960年，这地方成为了由丰子恺担任首任院长的上海中国画院的院址。到了1970年代中期，再改由上海越剧团进驻。其后又于1980年代末期，被改作商业用途的餐厅。基于这幢历史建筑物具有深厚的文化与艺术价值，2003年8月18日，上海徐汇区文化局正式公布此独特建筑为不可移动文物。其后于2015年12月，该局再公布这幢花园洋房成为徐汇区文物保护点。

藏家珍品与主题讲座

于展览期间，主办单位东方表行精心安排了每日主题讲座，并请来多位钟表专家与业界人士，当中包括钟表与珠宝藏家、拍卖专家、中国独立制表人及时尚代表等，跟与会者分享及交流各色各样的丰富资讯与知识，内容涵盖航海计时历史、珠宝与腕表工艺、独立制表的发展与收藏趋势，更有腕表与个人风格的关联。此外，展品中除了最新登场的现代腕表，亦同场展出来自不同收藏家、难得一见的珍稀藏品，其中正可见识到钟表史上最早出现的问表。

十大精选品牌代表作

独立制表品牌的作品越来越受表迷及藏家关注，今次的展览重点展出十个来自高级制表品牌的代表作，包括柏莱士（Bell & Ross）、昆仑表（Corum）、恰派克（Czapek Genève）、GP芝柏表（Girard-Perregaux）、冠蓝狮（Grand Seiko）、亨利慕时（H. Moser & Cie.）、罗伦斐（Laurent Ferrier）、诺慕时（NOMOS Glashütte）、泰格豪雅（TAG Heuer）及雅典表（Ulysse Nardin）。不论是先锋设计，又或展现传统复杂功能的匠艺之作，皆以独特语言诠释时间的美学精髓。

Laurent Ferrier Sport Traveller 石板灰钛金属腕表为双时区旅行设计，42毫米5级钛金属酒桶型表壳，搭配一体式表链。石板灰蛋白石表盘灵感源自导航地图，搭载LF275.01自动机芯。

H. Moser & Cie. Streamliner Alpine Mechanics Pink Edition，镂空表盘展露精密齿轮结构，其返功能可令计时秒针瞬间归零并重启，此功能在赛车运动中至关重要，时标、时针和分针均以粉色点缀。

TAG Heuer MONACO EVERGRAPH计时码表，搭载自主研发TH80-00机芯，当中独立研发的柔性组件计时传动结构及碳材质复合游丝，拥有7项专利。



文：Maisie Lau 图：东方表行提供