冯敏如 - 如影。随影│隐藏在小巷的宝石：Khan el-Khalili灯饰与镜头魔法

埃及的旧市集，特别是开罗的汗·艾尔-哈利利（Khan elKhalili），对摄影爱好者而言总是充满惊喜与灵感。狭窄的街道宛如深邃峡谷，挤满川流不息的人潮，空气中弥漫着浓郁的香料、焚香与烤栗子的气味。两旁林立拥有数百年历史的古老店舖，木制招牌斑驳褪色，铁艺窗花与马什拉比耶格栅透出昏黄暖光，让人仿佛瞬间穿越时空，置身于奥图曼帝国时期的埃及。趁着大埃及博物馆（Grand Egyptian Museum）于2025年11月正式全馆开幕的热潮，我在今年农历新年假期带队前往埃及拍摄，在这个节庆时段造访汗·艾尔-哈利利，体验更添节日气息的市集风情。

在市集深处，我特意走进一间已有百年以上历史的传统咖啡店。这间店的装潢极富中东风情：墙壁与天花板覆满精致的镜面马赛克，反射出无数光点；木雕屏风与柱子刻满繁复的花卉与几何图案，散发出岁月沉淀的温润光泽。长条形的椅背沙发铺着手工编织的彩色织毯与坐垫，触感柔软，色彩浓烈却不失协调，处处展现浓厚的地方特色。我点了一杯经典的中东咖啡，入口类似土耳其咖啡，表面浮着一层细腻泡沫，杯底沉淀着浓厚的咖啡渣，喝起来苦中带香，余韵悠长。服务生同时端来一杯清水解

腻，以及一小碟烤花生与瓜子，全都盛放在一个闪亮的铜盘上，简单却充满仪式感。坐在那里，听着周围客人用阿拉伯语低声交谈，偶尔传来水烟管咕噜咕噜的声音，一缕轻烟起，飘逸似梦影，时间仿佛慢了下来。

Sony A1 Kase 150mm 反射镜头，以埃及标志性的图坦卡门像为焦点，配合色彩丰富的马赛克灯甜甜圈散景。

继续在市集里拍照时，我特意拐进一条小巷，寻找一间专卖灯饰的店舖，店内悬挂着各式各样的中东风格吊灯与枱灯，色彩缤纷的玻璃马赛克灯最为抢眼，与土耳其常见的马赛克灯极为相似，光线穿透时洒下五彩斑斓的光影，宛如流动的宝石。而邻国突尼西亚的牛皮灯，造型较为朴实，皮革经过镂空雕刻，灯光透出温暖的橘黄色调，少了些华丽，却多了一份沉稳的质感。这些灯饰不仅是商品，更像是活生生的艺术品，映照出伊斯兰世界对光影与图案的独特美学。

拍摄过程中，我主要使用Leica Q3，这台相机一直是我的街拍首选：全幅感光元件配上六千万像素带来极高画质，固定28mm镜头逼使我更专注构图，而快速的自动对焦与静音快门，让我在拥挤人群中也能捕捉瞬间不被打扰。这次我还特别带上Sony A1，搭配Kase最新推出的150mm的自动对焦折反镜（也称波波镜或甜甜圈镜）。这种镜头因特殊的光学设计，会在散景中产生一圈圈的环状光斑，创造出梦幻而独特的背景虚化效果，恰好配搭色彩斑斓的马赛克灯。传统镜头的奶油散景固然柔美，但波波

镜带来的「甜甜圈」光圈却为照片增添几分复古与超现实的趣味。在灯饰店内，我用它拍摄那些闪烁的吊灯，背景的虚化光斑与前景的彩色玻璃相互呼应，画面呈现出不同于Leica的另一种诗意。

在汗·艾尔-哈利利的每一次按下快门，都像在与历史对话。这里不仅是购物天堂，更是感官与视觉的盛宴。无论是百年咖啡店的静谧时光，还是小巷里灯火通明的惊喜发现，都让人深刻感受到埃及旧市集永不褪色的魅力。对摄影人来说，这里永远有拍不完的故事，等著你用镜头去书写。



文、图：冯敏如

