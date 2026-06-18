劳力士「蚝式传奇」全球首展登陆上海 制表界先驱百年盛事

今年的表坛大事记，定必少不了Rolex Oyster 100周年这一椿。劳力士（Rolex）于6月10日至28日，选址上海西岸穹顶艺术中心（West Bund Dome）举行全球首展的「蚝式传奇」（Oyster Story）专题展览，借以庆祝蚝式腕表问世百年。日前品牌特别为是次展览举行盛大的开幕派对，一众品牌高层包括劳力士公司传讯与形象总监阿诺·博特斯（Arnaud Boetsch）、劳力士（上海）有限公司总经理聂敦明（Thomas Neff）、劳力士公司商务总监Stefano Notari、劳力士大中华区行政总裁马思明（Maxim Lamarre），还有多位品牌代言人，包括中国传奇网球手李娜、导演贾樟柯，以及保加利亚女高音歌唱家Sonya Yoncheva，均有出席，Sonya Yoncheva更担任现场表演嘉宾。

Rolex Oyster Story｜始自1926年

足以为钟表设计带来跨世代深远影响的蚝式腕表，威水史要从20世纪初说起，当时劳力士创办人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）预见腕上时计将成为现代人生活的必需品，然而当时的腕表都非常容易受到水气与灰尘的侵袭而损坏。为了保护机芯，他研发出一种全密封的表壳，运用专利技术将外圈、底盖与表冠旋入并锁紧于中层表壳，彻底隔绝外界杂质，借以达至防水防尘效果。这款腕表因结构密封得有如「蚝壳」一样滴水不漏，因而取名「Oyster」（蚝式），时为1926年。翌年，英国女泳手梅赛德丝·吉莉斯（Mercedes Gleitze）佩戴了这款蚝式腕表横渡英吉利海峡，经过十多个小时的海水洗礼，腕表依然精准运作，完美见证其超卓的防水性能，因而震惊世界表坛，将之视作制表技术的创举，同时为现代制表业的发展写下革新篇章。吉莉斯亦成为了首位劳力士代言人。

这一百年以来，蚝式腕表已发展出多元设计与功能的腕表系列，凭借卓越的防护性能与精准度，为一众热爱挑战极限的运动员及探险家提供最理想的时计选择。当中包括专为深海探险与专业潜水员创制的Submariner与Sea-Dweller；配备极高抗震与防磁性能，确保在严寒或极端气候下依然走时精准的Explorer；为赛车手测速或飞行员跨时区需求而设计的Cosmograph Daytona与GMTMaster，当然亦少不了可迎合不同日常场合佩戴的Oyster Perpetual系列等，而每个系列亦不断推陈出新，在蚝式腕表基础上注入创新的技术与细节，让经典持续地强大，走向更远的未来。

蚝式传奇｜沉浸式展览穿越世纪光辉

极具意义的百年志庆，劳力士特别选择了中国上海作为「蚝式传奇」全球首展之地。是次展览，会场划分为多个主题空间，分别利用典藏叙事、影像等不同形式引领参观者走进品牌的恒动不息世界。位于展场中央的「蚝式展厅」，共设两大楼层，地面一层主要由品牌历史开始说故事，展品包括劳力士品牌发展及蚝式腕表诞生的历史图片、官方认证文件、草图纪录等。继而进入蚝式腕表专

区，当中展示蚝式腕表的演变，可见一众来自不同领域、各具代表性的腕表珍品，如1927年英国女泳手Mercedes Glietze横渡英吉利海峡时佩戴的首款Oyster腕表、第一代深潜型特别版实验腕表，以至Submariner、Explorer、Daytona、Yacht-Master、GMT-Master等经典表款的元祖与最新设计，另又展出由收藏家特别借出的私人腕表。设于楼上的展区，则展示了100位跟品牌关系密切的名人肖像，以及他们曾佩戴的劳力士腕表。

展场右边的「超卓展厅」，重点展出腕表制作背后的设计草图、原装组件、结构细节等资料及实物，让参观者了解一枚蚝式腕表的诞生过程，另又可透过沉浸式体验，探索光学原子钟的奥秘。「放映厅」则循环播放蚝式腕表历史的影片。至于展场左边的「阅览区」，可让参观者尽情阅览当中陈列的多样化刊物，主题包罗制表工艺、体育、艺术，以至地球环境保护等，大家正可从不同角度了解劳力士的品牌世界。难得一遇的表坛盛事，有机会到访上海，可别错过。

INFO

劳力士「蚝式传奇」展览

日期： 即日至2026年6月28日

时间： 10:00am至7:30pm（工作日最后入场时间6:30pm）；10:00am至10:00pm（周末最后入场时间9:00pm）

地点： 上海市徐汇区龙腾大道2300号西岸穹顶艺术中心

入场： 免费对外开放

预约： oyster-story-shanghai.rolex.com



文：Maisie Lau 图：Maisie（部分）、品牌提供

