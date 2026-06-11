香港首位女航天员随神舟二十三号飞船升空，登上天宫，为国家探索宇宙作出贡献。与此同时，香港非物质文化遗产也将于璀璨星夜下，登陆香港太空馆标志性的圆拱形墙身，透过一场沉浸式的光影交织美学，引领观众化身时空旅人，步入以「马」为核心的奇妙国度，在喧嚣浮华的闹市中穿越古今，细味中华历史文化的深厚内涵。

非遗映照太空馆墙身 骏马穿梭古今耀维港

去年首届「香港非遗月」回响热烈，康乐及文化事务署非物质文化遗产办事处今年再接再厉筹划第二届「香港非遗月」，获得香港赛马会慈善信托基金独家赞助多个精彩项目，其中今晚在香港太空馆揭开序幕的香港赛马会呈献系列：「骏马之旅．文艺传承」光影表演，无疑是今年非遗月最瞩目的户外文艺盛宴。

适逢马年，这场光影表演亦以「马」为核心元素。制作团队运用专业投射技术，以多角度的光影线条，勾勒出栩栩如生的骏马，在都市繁华中昂首奔驰，蹄声踏过之处，带领观众穿梭于历史、艺术与非物质文化遗产交织的光影世界。

古典书画与传世文物中的马匹，随音乐旋律逐渐变得灵动，不停跳跃、奔驰；随后又幻化成粤剧演员的坐骑，以及小孩的吹糖马。在表演的尾声，骏马腾飞于星宿之间，与维港夜景交织共融，划下一道完美的弧线。整段全长约3分钟的光影表演，由6月11日至24日，每晚8时15分至10时在太空馆圆拱形墙身循环播放，打卡热潮由此而起。

此外，「香港非遗月2026」在全港不同地区于多个周末及周日亦将举办嘉年华或同乐日，适合一家大小免费参加，体验非遗乐趣。其中包括6月13及14日在位于三栋屋博物馆的香港非物质文化遗产中心举行「非遗庆喜．三栋屋多元同乐日」；6月20及21日在油街实现举行「非遗食堂」嘉年华，以及6月27及28日在将军澳广场举行「『棋』妙非遗︰海陆空大历险」嘉年华。

文：萧咏诗 图：康文署