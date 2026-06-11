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六月艺坛朝圣之旅解密 全球顶级艺术收藏家

Art Can
更新时间：15:00 2026-06-11 HKT
发布时间：15:00 2026-06-11 HKT

对于全球顶级艺术收藏家、拍卖行高层与艺术同好而言，6月的行程表向来是雷打不动的钢铁公式。这趟朝圣之旅的第一站，必然是万众瞩目的瑞士巴塞尔艺术展（Art Basel）。

艺坛朝圣之旅

虽然巴塞尔本身是一座相对沉闷的城市，若非正值展会，平时并无太多消遣去处，然而在展会期间，整座城市及周边会瞬间进入疯狂的「艺术周」状态。各大殿堂级场馆与周边博物馆都会在此时推出年度最重磅的顶尖大展，其中最受瞩目的便是殿堂级私人美术馆——贝耶勒基金会美术馆（Fondation Beyeler）。

这座位于 Riehen郊区、从巴塞尔展馆搭乘6号电车约20分钟即可直达的场馆，被誉为「世界上最美术馆之一」，由建筑大师Renzo Piano设计，将艺术品、现代建筑与窗外的自然庭园完美融合。2026年艺术周期间，该馆推出了法国当代前卫艺术大师Pierre Huyghe 的大型限地重要特展。

与此同时，市中心莱茵河畔的巴塞尔艺术博物馆（Kunstmuseum Basel）作为全球最古老的公共艺术收藏机构，其当代馆在今年特别推出了中国知名多媒体艺术家曹斐的个展《Testimonies to the Near Future》，深入探讨科技、虚拟与未来演变；其主馆与新馆则展出雕塑先驱Lynda Benglis的个展。

除了主流的主展会，巴塞尔全城在此期间还会冒出无数由独立空间和画廊发起的卫星艺博会（Satellite Fairs）、平行展及快闪活动。这些卫星活动通常更具实验性与前卫色彩，不仅能看到更多新锐艺术家的作品，价格也相对亲民，非常适合新晋藏家前来寻宝。许多今天在Art Basel主展位大放异彩的艺术巨星，几年前都曾在此亮相。

在巴塞尔汇聚了世界各地的艺术界顶流之后，这群藏家与业内人士通常会集体飞往下一站——威尼斯双年展（Venice Biennale）。到了威尼斯，映入眼帘的依然是在巴塞尔碰过面的同一批熟面孔，大家在水城独特的历史与浪漫氛围中，大约会花上两至三天密集观展与交流。

完成了这两大核心展会的朝圣后，藏家族群便会开始分道扬镳，一部分人会视乎不同的艺术机构、大型画廊或拍卖行的私人款待活动而前往法国等地继续行程。

而另一群热衷于广交海外朋友的资深藏家，则会选择前往希腊的Hydra岛。岛上的艺术盛事由著名的DESTE当代艺术基金会（DESTE Foundation for Contemporary Art）主办。每年6月，全球最顶尖的艺术圈内人皆会聚首于此。虽然在这个岛上见到的依然是在巴塞尔、威尼斯见过的同一班人，但这里的气氛却截然不同，彻底摆脱了展会那种世俗与铜臭味的商业感。

岛上固然设置了许多顶级的当代艺术装置，但更多的是与地中海自然环境相融的公共艺术品。 藏家与艺术家们在这里可以一边看着海景，一边畅谈艺术，当然亦可一同下海游泳。

这种纯粹、惬意且充满灵性交融的顶级社交体验，无疑是6月全球艺术之旅中最令人过瘾且向往的终点站。

文：黄兆祺    图：巴塞尔艺术展提供
 

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