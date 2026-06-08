「马」主题非遗光影表演周四太空馆登场 机场推非遗限定展示邀旅客探索香港魅力

由康乐及文化事务署非物质文化遗产办事处(非遗办)筹划的「香港非遗月2026」，于本月呈献一系列精彩非遗活动，透过不同形式让市民和旅客认识并感受香港的非遗魅力。其中由香港赛马会慈善信托基金独家赞助的亮点节目——香港赛马会呈献系列：「骏马之旅．文艺传承」光影表演，将于今个星期四晚上在香港太空馆标志性的圆拱形墙身闪耀登场。

「马」主题非遗光影表演太空馆登场 机场推非遗限定展示邀旅客探索香港魅力

适逢马年，这场光影表演以「马」为主题，融合康乐及文化事务署辖下博物馆藏品和展品与非物质文化遗产（非遗）元素。光影表演从香港赛马运动出发，引领观众跟随骏马在跑道上奔驰冲刺。马匹于不同场景奔驰，幻化成书画与文物中的各种形象，再奔走于山岩间，在长伴唐太宗的「昭陵六骏」间穿梭。

光影表演亦呈现不同非遗项目以多种方式展示马匹形态，如在戏棚内粤剧演员执起马鞭模拟骑马情景、还有以吹糖技艺将糖胶捏成马匹造型等。骏马接着转化为飞马，振翼跃进星空，画面随即投射出与马相关的多个中国星官。镜头最后从太空返回地球，以香港璀璨的维港夜色作结。

整段光影表演全长约3分钟，由6月11日至24日，每晚8时15分至10时在香港太空馆圆拱形墙身循环播放，势必成为尖沙咀夜间免费打卡的好去处。

非遗办今年亦首次联乘香港国际机场，推出「非遗伴你飞：期间限定展示」推广活动，即日起至30日期间在机场设置趣味非遗展示，让旅客认识香港的生活方式和文化，感受本地非遗的独特魅力。