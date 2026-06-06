陈祖泳 – 巴黎雅典娜广场饭店｜围炉谈艺

提起巴黎，大家都会联想到香榭丽舍大道（Champs-Élysées），但很多人却可能没有听过旁边云集各大顶级名牌的蒙田大道（Avenue Montaigne）。在芸芸名牌店中矗立着巴黎雅典娜广场饭店（Plaza Athénée）。饭店外观已令人一见难忘：经典的巴黎奥斯曼建筑、优雅石砌外墙、精雕细琢的锻铁阳台，加上鲜红的遮棚和天竺葵，成为最上镜的街景，吸引无数游客停下来合影留念。

一踏进饭店，宛如走进巴黎的世外桃源。La Cour Jardin花园庭院被绿意和红色天竺葵环绕，令人赞叹不已，和外界的繁华形成鲜明对比。这里不只是饭店的心脏，更是一座用途多元的梦幻花园。每逢巴黎艺术巴塞尔期间，庭院摇身一变成为艺术舞台，冬天则变身为溜冰场，夏季举办露天电影夜。我非常期待有机会再度回访，亲身体验在巴黎过圣诞并品尝限定版的圣诞树蛋糕（Bûche de Noël），相信一定非常梦幻。

这次旅程我最难忘的一餐就是由Jocelyn Herland为主厨的Le Relais Plaza。这里，不仅菜肴精致美味，侍者更是将服务提升至艺术层次。多道经典料理于桌边现场制作，如「la tartare à votre table et pont neuf」生肉料理以及「le turbot en croute」酥皮比目鱼，每一道菜都成一场秀。我特别喜欢开胃菜「l’artichaut du relais et mimosa」朝鲜蓟，它口感清新、美味又赏心悦目，还有精心处理的螯虾。

饭店于1913年4月与香榭丽舍剧院一同开幕，成为艺术家、表演者与宾客的聚集地，同时也令这条大道成为高端时尚和文化的中心。每当步出饭店，抬头一望便见到艾菲尔铁塔。黄昏由6时起，每小时还能欣赏铁塔灯光闪烁，这就是雅典娜饭店给游人的巴黎魔法。

文：陈祖泳