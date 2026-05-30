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李易璇 – 芭蕾的华丽背后 ｜Major美学

Art Can
更新时间：09:00 2026-05-30 HKT
发布时间：09:00 2026-05-30 HKT

      你会怎样形容芭蕾舞？高贵、华丽、轻盈、优雅？这些，是你在舞台上看到的。而在华丽与掌声背后，芭蕾是坚毅、自律、伤患与韧性。

　　芭蕾是一种不容许任何含糊的表演艺术。一个国际化的芭蕾舞团，无论舞者来自哪个国家：中国、菲律宾、日本、韩国、加拿大、意大利、英国、美国——当他们进入排练室，或踏上舞台，用的都是同一套动作语言，像tendu、plié、passé、arabesque、pirouette等， 每一个动作，都精确无误。没有「大概」，也不存在因为身体的限制而妥协。排练室与舞台，是极为纯粹的空间，在这个空间你聆听到音乐、足尖鞋与地板的碰撞声，以及舞者完成高难度动作后急促的呼吸声……每日基训，风雨不改；即使在疫情期间，也持之以恒。

　　芭蕾舞者常被比作运动员，而前者难度的不同在于，他们在极限之中要保持克制和优雅。在腾空、旋转、托举的瞬间，身体仍需维持「开、绷、直、立」，内心与面容还要呈现角色的情感，例如茱丽叶失去罗密欧时的撕心之痛。这种边控制身体边说故事的锻炼，在众目睽睽下实在无法伪装和取巧。高质素，正是这样每日的累积及磨练中形成，并以日常的方式进行。

　　芭蕾艺术的美和价值，建立在国际间长久被验证的标准之上——对精确的要求、对品质的坚持、对完美的追求。

　　芭蕾是一件由血汗与意志塑造的人肉艺术品。

文：李易璇（现任香港芭蕾舞团行政总监）   图：Tony Luk 

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