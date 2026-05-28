LUXE STYLE | 江诗丹顿与罗浮宫Métiers d'Art艺术大师腕表致敬璀灿古代文明

于1755年创立品牌的江诗丹顿（Vacheron Constantin），逾二百七十年来，一直专注于高级制表工艺的传承与创新，带来跨世纪的卓越时计作品，同时亦致力支持艺术与文化的保护与传承。品牌于2019年跟巴黎罗浮宫（Musée du Louvre）正式展开合作伙伴关系，这些年来已共创多个吸引关注的特别项目，当中正包括Métiers d'Art艺术大师Tribute To Great Civilisations作品系列。

此限量腕表系列于2022年面世，基于罗浮宫本身就是汇集丰富古代艺术珍品的超级宝库，江诗丹顿与罗浮宫团队从文化和艺术层面上经仔细考量，最终选定四个古代文明时期的艺术品汲取设计灵感，并以四项彰显每个时期的象征为题材，创制出主题一致却各具特色的腕表。2026年，江诗丹顿为Métiers d'Art艺术大师Tribute To Great Civilisations作品系列带来第二套全新腕表，持续展现品牌对文化艺术不懈探索的精神。

江诗丹顿与罗浮宫｜艺术大师新作 延续首系列主题

新作的设计延续了首个系列的主题，再一次向四大古文明代表时期致敬。江诗丹顿与罗浮宫博物馆馆长及其团队经过紧密的磋谈与构思，并从馆藏丰盛的古代历史文物中选出四件珍贵艺术品，借以致敬古埃及法老时期、亚述帝国、古希腊和罗马帝国的辉煌盛世。四款全新时计各限量十五枚，均搭载品牌自家研发的2460 G4/2自动上链机械机芯。

既是艺术时计作品，用于制作这系列腕表的工艺自然值得仔细欣赏。新表分别将四个代表古代不同时期的文明象征，微缩于42毫米的表盘之中，为令作品更真实地复原古代瑰宝的面貌及质感，经罗浮宫相关部门负责人批准，今次的复刻项目全部严格参照原作的素材，特别选用了相同来源及相同品质的石材。此外，作品所运用的装饰艺术工艺更多达九种，皆出自江诗丹顿工坊世代相传的传统匠师手艺，包括宝石精雕、微砌马赛克、手工雕刻、珐瑯彩绘、细镶工艺、掐丝细镶、金质镶贴，以及珐瑯彩绘与微绘技艺。

江诗丹顿产品营销及创新总监Sandrine Donguy。

江诗丹顿与罗浮宫｜Sandrine Donguy亲述创制历程

全新登场的Métiers d'Art艺术大师Tribute To Great Civilisations作品系列腕表，选择配合首个系列的古代文明作为主题，而非另觅新题材，关于这个疑问，江诗丹顿产品营销及创新总监Sandrine Donguy细心解答：「起初选择聚焦辉煌的古代文明，一方面基于罗浮宫拥有极其丰富的馆藏，他们更设有三个专门研究这些文明与艺术遗产的部门。另一方面，就是这些源自远古文明的文物可以唤起普世共鸣。无论是亚述帝国、法老时期的古埃及、古希腊的黄金时代，还有罗马帝国，同样经历了疆域版图的大幅扩张，皆对文化和艺术产生前所未有的巨大影响。全新系列腕表正可表彰这些古代文明的迷人魅力。」

她又指，要在表盘的方寸空间重现馆藏原作的面貌，需要面对艰巨挑战，而宝石雕刻正是一大考验，是以品牌与罗浮宫团队花了三年时间紧密合作，期间进行深入研究及不断尝试。首先要从大量馆藏之中挑选四件足以彰显该四个时期历史文明的艺术作品，并须考量将之复刻至表盘的可能性。然后确定主作品的视角、围绕作品主体的装饰框架与相关元素，以及所需采用的传统装饰工艺。之后的繁复工序，包括要为每一项设计进行3D立体建模、确定创作图案、制定合适的尺寸比例等。单是每一枚表盘的制作过程，便要用上120至220小时方能完成。

江诗丹顿与罗浮宫｜探索历史黄金盛世

于2022年面世的Métiers d'Art艺术大师Tribute To Great Civilisations作品系列腕表，四款作品的表盘复刻四幅精选自罗浮宫馆藏的名作，分别代表四个文明时期 — 波斯帝国的大流士一世时期、古埃及的黄金时代、古希腊文明时代，以及罗马帝国开国皇帝奥古斯都的崛起年代，当中的文化象征皆以金质雕刻。表盘及外缘浮雕饰带采用多种装饰元素点缀，包括内填珐瑯和灰阶珐瑯工艺、宝石细镶工艺、石质微砌马赛克工艺，以及手工雕刻工艺。腕表搭载品牌自家制2460 G4/2自动上链机芯，搭配四个显示小时、分钟、星期和日期的同色系小表盘。透明表背可欣赏机芯的金质摆陀，其设计以Louis Le Vau与Claude Perrault的作品为灵感，描绘一幅罗浮宫东面的外墙景象，图案以手工雕刻再压印于摆陀上。

文：Maisie Lau 图：江诗丹顿提供

