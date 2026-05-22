Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LUXE STYLE │ Tiffany & Co.全新Blue Box Café进驻铜锣湾利园 米芝莲名厨主理 特色装潢打卡一流

Art Can
更新时间：19:18 2026-05-22 HKT
发布时间：19:18 2026-05-22 HKT

设于铜锣湾利园的Tiffany & Co.，最引人注目的莫过于店内附设的全新Blue Box Café，将于6月正式开业。设于专门店一楼、匠心打造的Blue Box Café缔造独一无二的Tiffany & Co.尊贵餐饮体验。Blue Box Café当然以品牌的签名式蓝色为主调，满布经典蓝盒子（Blue Box）的天花设计更加震撼眼球，配合色彩圆点地板，以及同色Tone的家具摆设，绝对是打卡好地方。餐厅座落于品牌全新专门店内，同层设有家居装饰与设计区域，让客人置身其中，味觉与视觉同样可以感受到Tiffany 雅致美学如何融入日常生活。

Tiffany Blue Box Café 蓝盒子天花打卡焦点

Blue Box Café以品牌的签名式蓝色为主调。
Blue Box Café以品牌的签名式蓝色为主调。
满布经典蓝盒子（Blue Box）的天花设计是焦点所在。
满布经典蓝盒子（Blue Box）的天花设计是焦点所在。
全新Blue Box Café设于Tiffany & Co.利园新店一楼
全新Blue Box Café设于Tiffany & Co.利园新店一楼

米芝莲星级名厨主理

今次米芝莲星级名厨Agustin Balbi携手合作，打造奢华飨宴，融合本地烹饪技法与食材，呈奉充满日本特色的早餐、下午茶和全日料理。名厨Balbi为Blue Box Café构思的愿景，与Tiffany & Co.典雅与时尚并重的信念不谋而合。

Tiffany & Co.利园新店最新设计概念

Tiffany & Co.的铜锣湾利园全新专门店，店舖橱窗创作与著名艺术家Mariko Kusumoto合作完成，呈现品牌的悠长历史，而灵感则源自Louis Comfort Tiffany于二十世纪初收藏的竹树图案。All About Love区域则荟萃品牌备受触目、同时是爱的极致诠释与永恒象征的订婚戒指。空间内缀有Tiffany极具代表性的钻石形橱窗设计，体现品牌时尚典雅的美学。新店亦设有私人贵宾空间，提供专属的购物体验。这个精心打造的空间饰以雅致的粉红色兰花墙纸。Schlumberger Sunflower饰柜的设计灵感源自品牌传奇设计师 Jean Schlumberger 创作的一件传世杰作。Jean Schlumberger的隽永美学至今仍深深影响Tiffany & Co.，其经典设计不但持续启发品牌全新系列，亦延续了品牌对非凡工艺与精湛技艺的坚定承诺。

Tiffany & Co.铜锣湾利园全新专门店。
Tiffany & Co.铜锣湾利园全新专门店。
步入店一刻，宾客随即沉浸于温暖奢华的氛围中，金属装饰的细节与柔和的色调相映成趣。
步入店一刻，宾客随即沉浸于温暖奢华的氛围中，金属装饰的细节与柔和的色调相映成趣。
Schlumberger Sunflower饰柜的设计灵感源自品牌传奇设计师 Jean Schlumberger 创作的一件传世杰作。
Schlumberger Sunflower饰柜的设计灵感源自品牌传奇设计师 Jean Schlumberger 创作的一件传世杰作。

Tiffany & Co. 利园专门店

  • 地址：铜锣湾新宁道1号利园三期地下及1楼G01-G10及101-109号舖
  • 营业时间：11:00am-8:00pm（一至日及公众假期）

Blue Box Café

  • 营业时间：11:00am-9:00pm（一至日及公众假期）
  • 订座电话：9388 6702（WhatsApp）

 

文：E. Lam    图：品牌提供

最Hit
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
7小时前
01:41
长者生活津贴、生果金、综援今日起出「双粮」 一文睇清金额及发放详情
社会
9小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
2026-05-21 17:10 HKT
黄百鸣被裁定内幕交易罪成立。卢江球摄
03:18
涉天马影视内幕交易案 黄百鸣罪名成立 6月9日判刑
社会
6小时前
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
生活百科
6小时前
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
02:49
文苑楼夺命火警｜死者妻哭诉无力扯老伴出火海 「我身边人都走咗 我做人冇咩意思！」
突发
7小时前
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
郭富城陪妻奔丧惊传再接噩耗 爱驹「舞林密码」抢救无效离世 曾夺4场头马吸金逾1240万
影视圈
7小时前
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬
医生教室
8小时前
长者单拖饮茶惨成猎物 沙田疑现「搭枱党」屈找数遇婆婆反击 网民轰：当人老人痴呆吖｜Juicy叮
长者单拖饮茶惨成猎物 沙田疑现「搭枱党」屈找数遇婆婆反击 网民轰：当人老人痴呆吖｜Juicy叮
时事热话
6小时前