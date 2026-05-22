LUXE STYLE │ Tiffany & Co.全新Blue Box Café进驻铜锣湾利园 米芝莲名厨主理 特色装潢打卡一流

设于铜锣湾利园的Tiffany & Co.，最引人注目的莫过于店内附设的全新Blue Box Café，将于6月正式开业。设于专门店一楼、匠心打造的Blue Box Café缔造独一无二的Tiffany & Co.尊贵餐饮体验。Blue Box Café当然以品牌的签名式蓝色为主调，满布经典蓝盒子（Blue Box）的天花设计更加震撼眼球，配合色彩圆点地板，以及同色Tone的家具摆设，绝对是打卡好地方。餐厅座落于品牌全新专门店内，同层设有家居装饰与设计区域，让客人置身其中，味觉与视觉同样可以感受到Tiffany 雅致美学如何融入日常生活。

Tiffany Blue Box Café 蓝盒子天花打卡焦点

Blue Box Café以品牌的签名式蓝色为主调。

满布经典蓝盒子（Blue Box）的天花设计是焦点所在。

全新Blue Box Café设于Tiffany & Co.利园新店一楼

米芝莲星级名厨主理

今次米芝莲星级名厨Agustin Balbi携手合作，打造奢华飨宴，融合本地烹饪技法与食材，呈奉充满日本特色的早餐、下午茶和全日料理。名厨Balbi为Blue Box Café构思的愿景，与Tiffany & Co.典雅与时尚并重的信念不谋而合。

Tiffany & Co.利园新店最新设计概念

Tiffany & Co.的铜锣湾利园全新专门店，店舖橱窗创作与著名艺术家Mariko Kusumoto合作完成，呈现品牌的悠长历史，而灵感则源自Louis Comfort Tiffany于二十世纪初收藏的竹树图案。All About Love区域则荟萃品牌备受触目、同时是爱的极致诠释与永恒象征的订婚戒指。空间内缀有Tiffany极具代表性的钻石形橱窗设计，体现品牌时尚典雅的美学。新店亦设有私人贵宾空间，提供专属的购物体验。这个精心打造的空间饰以雅致的粉红色兰花墙纸。Schlumberger Sunflower饰柜的设计灵感源自品牌传奇设计师 Jean Schlumberger 创作的一件传世杰作。Jean Schlumberger的隽永美学至今仍深深影响Tiffany & Co.，其经典设计不但持续启发品牌全新系列，亦延续了品牌对非凡工艺与精湛技艺的坚定承诺。

Tiffany & Co.铜锣湾利园全新专门店。

步入店一刻，宾客随即沉浸于温暖奢华的氛围中，金属装饰的细节与柔和的色调相映成趣。

Schlumberger Sunflower饰柜的设计灵感源自品牌传奇设计师 Jean Schlumberger 创作的一件传世杰作。

Tiffany & Co. 利园专门店

地址：铜锣湾新宁道1号利园三期地下及1楼G01-G10及101-109号舖

营业时间：11:00am-8:00pm（一至日及公众假期）

Blue Box Café

营业时间：11:00am-9:00pm（一至日及公众假期）

订座电话：9388 6702（WhatsApp）

文：E. Lam 图：品牌提供