LUXE STYLE │ Tiffany & Co.全新Blue Box Café进驻铜锣湾利园 米芝莲名厨主理 特色装潢打卡一流
发布时间：19:18 2026-05-22 HKT
设于铜锣湾利园的Tiffany & Co.，最引人注目的莫过于店内附设的全新Blue Box Café，将于6月正式开业。设于专门店一楼、匠心打造的Blue Box Café缔造独一无二的Tiffany & Co.尊贵餐饮体验。Blue Box Café当然以品牌的签名式蓝色为主调，满布经典蓝盒子（Blue Box）的天花设计更加震撼眼球，配合色彩圆点地板，以及同色Tone的家具摆设，绝对是打卡好地方。餐厅座落于品牌全新专门店内，同层设有家居装饰与设计区域，让客人置身其中，味觉与视觉同样可以感受到Tiffany 雅致美学如何融入日常生活。
Tiffany Blue Box Café 蓝盒子天花打卡焦点
米芝莲星级名厨主理
今次米芝莲星级名厨Agustin Balbi携手合作，打造奢华飨宴，融合本地烹饪技法与食材，呈奉充满日本特色的早餐、下午茶和全日料理。名厨Balbi为Blue Box Café构思的愿景，与Tiffany & Co.典雅与时尚并重的信念不谋而合。
Tiffany & Co.利园新店最新设计概念
Tiffany & Co.的铜锣湾利园全新专门店，店舖橱窗创作与著名艺术家Mariko Kusumoto合作完成，呈现品牌的悠长历史，而灵感则源自Louis Comfort Tiffany于二十世纪初收藏的竹树图案。All About Love区域则荟萃品牌备受触目、同时是爱的极致诠释与永恒象征的订婚戒指。空间内缀有Tiffany极具代表性的钻石形橱窗设计，体现品牌时尚典雅的美学。新店亦设有私人贵宾空间，提供专属的购物体验。这个精心打造的空间饰以雅致的粉红色兰花墙纸。Schlumberger Sunflower饰柜的设计灵感源自品牌传奇设计师 Jean Schlumberger 创作的一件传世杰作。Jean Schlumberger的隽永美学至今仍深深影响Tiffany & Co.，其经典设计不但持续启发品牌全新系列，亦延续了品牌对非凡工艺与精湛技艺的坚定承诺。
Tiffany & Co. 利园专门店
- 地址：铜锣湾新宁道1号利园三期地下及1楼G01-G10及101-109号舖
- 营业时间：11:00am-8:00pm（一至日及公众假期）
Blue Box Café
- 营业时间：11:00am-9:00pm（一至日及公众假期）
- 订座电话：9388 6702（WhatsApp）
文：E. Lam 图：品牌提供