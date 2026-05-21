LUXE STYLE｜江诗丹顿与罗浮宫携手致敬伟大文明 香港大馆展览跨世纪艺术与制表工艺

江诗丹顿（Vacheron Constantin）去年为庆祝品牌创立二百七十周年而展开连串活动，不单止拥有极其悠长的发展史，在传承精湛高级制表技艺的同时，亦展示了独当一面的大师美学风范。作为优雅却低调的高级钟表界代表，江诗丹顿一直致力保护、传承和发扬艺术及工艺技术。品牌与罗浮宫结缘始于十年前参与法国巴黎罗浮宫（Musée du Louvre）的La Création du Monde座钟修复工作，三年后，双方正式开展合作关系，这些年来已多次将馆藏的珍贵艺术品，幻化成集历史文化与顶级制表工艺于一身的独特腕表作品。为让文化艺术及钟表爱好者可近距离欣赏到这些珍品及制表技艺，江诗丹顿刚好配合今年的「法国5月」艺术节，选址香港中环大馆举行"TRIBUTE TO GREAT CIVILISATIONS, An Artistic & Cultural Dialogue between Vacheron Constantin and The Louvre"展览。

江诗丹顿与罗浮宫｜邂逅十载 携手传承美艺

创立于1755年的江诗丹顿，在高级制表界拥有跨世纪的超然地位；曾是法国皇宫的巴黎罗浮宫，则是当下世界最大的艺术博物馆，馆中藏品超过三十八万件，展出的艺术品约有三万五千件。两者本身就是结合悠久历史、顶尖工艺，以及跨越时代文化与艺术精髓的超级名号。

追溯江诗丹顿与罗浮宫之间的缘份，且由2016年说起。那年，一向对保护及传承艺术文化不遗余力的江诗丹顿，支持并协助罗浮宫修复一座创制于18世纪的「创世纪」（La Création du Monde）座钟。这座设计精密的传奇时计杰作，于1754年赠予法国国王路易十五作为献礼。这段美妙邂逅，转眼已是十周年。

成功修复La Création du Monde，为江诗丹顿与罗浮宫开启长久合作关系埋下伏笔，双方于2019年正式签订艺术与文化的合作协议，秉持共同的愿景，启动持续不同的企划项目，包括修复历史珍宝、文物遗产，以及将珍贵艺术品融入高级制表工艺之中，创制出独一无二的时计艺术品等。

江诗丹顿与罗浮宫｜无限延展 阁楼工匠精神

江诗丹顿多年来一直坚持传承的制表传统精髓，亦不断追求作出突破，不论是功能技术还是装饰工艺，都会承先启后，为作品注入创新元素，力臻完美。对于表迷而言，品牌的Patrimony、Traditionnelle、Overseas、Fiftysix、istoriques、Égérie，以及Métiers d'Art等不同系列皆早已熟悉，当然不可不提还有提供特别订制服务的「阁楼工匠」（Les Cabinotiers）杰作。其中的Métiers d'Art 限量作品，以及Les Cabinotiers阁楼工匠腕表，皆可见证江诗丹顿与罗浮宫合作透过将艺术瑰宝微缩成精致时计珍品，借此颂扬伟大文明与艺术的卓越成果。

在2020年，罗浮宫举办「竞拍罗浮宫」（Bid For the Louvre）网上拍卖专场，江诗丹顿为表支持，献出一枚独一无二的Les Cabinotiers阁楼工匠特别订制腕表。成功投得此腕表的藏家，可在罗浮宫策展人的导览下，从馆藏中亲自挑选一件艺术品，江诗丹顿的珐瑯大师便会以微绘或灰阶工艺，将画作精致细腻地重现于表盘上，此举正诠释了何谓「将艺术杰作佩戴于腕上」。到了2022年，江诗丹顿在Homo Faber展览上发表了两款Les Cabinotiers腕表，借以向日本神话和制表工艺致敬，而罗浮宫的艺术匠师就在展览活动上，现场示范精湛的金箔镶贴工艺，并创作了金箔四联画。

同年，江诗丹顿推出首个Métiers d'Art艺术大师Tribute to Great Civilisations作品系列，当中共有四款腕表，各限量五枚。其创作灵感启发自罗浮宫的古代藏品及四大文明古国，表盘上分别呈现四种艺术风貌与象征，包括古埃及的狮身人面像、波斯帝国的大流士时期雄狮、古希腊的胜利女神及罗马帝国的奥古斯都半身像。来到2026年，同样包含四款限量版腕表的全新Métiers d'Art艺术大师Tribute to Great Civilisations作品系列，首次在香港的展览中曝光，更会联同2022年首推的作品系列同场展出。

江诗丹顿与罗浮宫｜跨越世纪 艺术时计展览

是次由品牌精心筹划的「致敬伟大文明 江诗丹顿工艺与罗浮宫馆藏的艺术对话」展览，展品包罗精选自江诗丹顿逾二百七十年历史典藏中的经典时计，借以展现日内瓦机械工艺与装饰艺术的巅峰造诣，彰显源自日内瓦的高级机械工艺与精彩装饰艺术，当然亦少不了展出以罗浮宫馆藏古董珍品为灵感的多枚高级制表杰作。现场又会展示多项高级制表及装饰艺术技艺，如珐瑯彩绘、宝石细镶、机刻雕花、手工雕刻等匠师工艺。此外，展览期间亦会举办多场主题讲座及工作坊。这个欢迎艺术及钟表爱好者共同参与的艺术时计展览，自然要把握机会亲往体验。



江诗丹顿与罗浮宫｜独家艺术文化合作项目

文：Maisie Lau 图：Vacheron Contantin提供

