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第61届威尼斯视艺双年展｜香港展以「延音」呼应「小调」 伍韶劲许开娇共谱两地日常之美

Art Can
更新时间：09:15 2026-05-21 HKT
发布时间：09:15 2026-05-21 HKT

水映香江，波连水乡，香港与意大利威尼斯两座与水亲近之城，如今在第61届威尼斯视艺双年展的舞台上共鸣共振。香港今届继续以外围展形式参与，以「延音——香港在威尼斯」为题，呼应大会总主题「In Minor Keys」（小调），为乐章轻轻添上变奏，展期自5月9日起至11月22日，静邀观众驻足，在纷扰世界中唤醒对日常韵律的关注。文化体育及旅游局局长罗淑佩主持香港展开幕典礼，支持两位香港艺术家伍韶劲（Kingsley）和许开娇（Angel）在国际艺坛上发光发热。

是次香港展由康乐及文化事务署与香港艺术发展局联合主办，并首度由香港艺术馆（HKMoA）策展。罗淑佩致辞时说：「自2001年起，香港以外围展形式参与威尼斯双年展，二十多年来，这平台不仅展现香港艺术家的才华，更成为向世界细说香港丰富故事的重要窗口。」

「延音作为音乐符号，允许演奏者自主决定停顿或延续音符。在这个步伐急促的时代，停顿越显珍贵。」罗淑佩续说。两位艺术家以五组场域特定装置，载着香港的夜声、工艺与记忆，泊入威尼斯的水巷，谱出一场跨越地理的对话。她坦言，在双年展纷呈的视觉盛宴中，「延音」不争喧哗，反而拥抱静谧，邀请观众停下步伐，侧耳倾听生活的诗意。她形容，香港与威尼斯同样以水为脉、因商贸而兴，长期承载着文化间的流动与对话；透过艺术，两位参展艺术家搭建起一座无形的桥，将香港的记忆带到水都，漾起一阵阵共鸣的涟漪。

威尼斯视艺双年展香港展 两位香港艺术家 共谱两地日常之美

艺术根植于生活，放慢脚步，静心细味，自能发见生活中妙曼之美。第61届威尼斯视艺双年展香港展于五月八日（威尼斯当地时间）开幕，香港展以外围展形式参与，以「延音——香港在威尼斯」为题，呼应大会「In Minor Keys」（小调）的主题，展示两位香港艺术家伍韶劲（Kingsley）和许开娇（Angel）的五组装置作品，谱出香港与威尼斯之日常诗意对话，引领观众找回自己生活节奏，重新感受生活场景中熟悉的情味。

踏入展场，先见庭院机动装置《有时水里有云》，其名向香港诗人也斯致敬。水面随风漾起细波，若俯身细看，可见朵朵浮云倒映于水上轻盈路过。装置上方缀有分光的幼线，日光洒落时，丝线上泛起点点虹光，犹如细雨洒落，与粼粼波光相互映照，将四时光影凝于一瞬。若抬头细察，可见幼线连接墙体的小零件实为巧思所在。Kingsley解释，团队采用家居扫地机械人的轮子，以减少运作噪音并维持均速转动。

步入室内，视线先要适应从强光转暗黑的变化，耳边响起香港诸种环境声音，随即映入眼帘的是Kingsley的另一作品《天井》。作品灵感源自威尼斯的水井与香港的天井，两地寻常的建筑元素在此交汇。装置上方两点柔光缓缓打转回旋，下方泡沫则在幽暗中折射出彩光，如星辰闪烁，破灭时又引人沉思无常与短暂，Kingsley赋予此处天文想像，「使日常的泡沫将我们带往更遥远的地方」。

逐渐深入，钢琴声与来自香港的环境声音一直伴随，将思绪轻轻牵引至远方的城巿。Angel与传统工匠合作亲手锻造的扭铁窗框悬于空间中央，缓缓自转。窗扇两侧分别焊有香港旧建筑上窗花的瓶花纹样，及常见于威尼斯的窗花图案，两种纹样并置，形成跨越地域的对话。她更特意在当地寻得一块逾百年的圆形玻璃，悬挂于窗框中，成为作品中唯一的玻璃元素。灯光透窗而下，窗影如水流泻于墙面与地上。

铁窗将空间一分为二，观众可循光影线索，透过窗格窥见作品《浮光一隅》。Angel邀来苏州绣娘，在胶袋上以传统苏州刺绣（苏绣）技法绣出栩栩如生的金鱼，技艺难度之高，连绣娘起初亦曾婉拒。胶袋未注入水，其材质却映出流动波纹，袋内手工钨丝灯泡微光隐现，引领观众视线随金鱼游弋，唤起对香港金鱼街的旧日回忆，恍若置身童年梦中那片磷光闪烁的幻境。

展览尾声，Kingsley特意辟出一处宁静角落，呈现《晾晒夜曲》，呼应展场室内空间的声景（soundscape），以十分钟为一节，谱出城市不眠的乐曲。茶几上的收音机循环播放着他于港九新界收录的夜间声景：报馆印刷机不绝滚动、大帽山茶楼清晨密锣紧鼓、红绿灯嘀嗒提醒行人、沙田污水处理厂滔滔排水、邮局分信机械人沙沙运转……观众可坐卧在软垫上，静听这些支撑城市昼夜运转的隐匿声音，凝望墙上投影的窗影变化，晾衣场景便在日升月落中交替流转。

展馆上方与庭院外即为威尼斯民居，若向外望去，可见对面窗台悬挂的衣物随风轻扬，未干的水珠在阳光下闪烁如星。Kingsley分享，此作品历经十多年演变，灵感来自「间」与「闲」二字：「日光与月光从门缝流入，构成对『空间』与『空闲』的诗意想像」，盼为穿梭于双年展各展馆的观者，提供一处得以喘息的小小天地。

香港艺术馆（HKMoA）策展 以「延音」呼应「小调」

「延音——香港在威尼斯」展览，是香港艺术馆首度为威尼斯视艺双年展香港展策展。香港艺术馆馆长（现代及香港艺术）马佩婷（Prudence）表示，策展团队在确立以「延音」（Fermata）为主题前，曾反复推敲良久。她阐释，音乐符号「延音」，既呼应大会「小调」的总主题，亦具威尼斯常见水上巴士「停靠站」的在地意蕴，更象征观众可自由选择停驻或继续的节奏。

展览汇聚两位香港艺术家，以不同创作视角呈现日常之美。Prudence指出，Angel擅长物料探索与传统手艺的转化，Kingsley则精于氛围营造、重塑空间体验。为使观众能自然游走于二人作品之间，团队细心设计观展动线与感官铺陈。

从室外步入室内，入口处设水波投影，营造视觉引导；室外强光与室内幽暗的对比，亦使观众不自觉放缓脚步，适应光线变化。展览中，声景设计更成为串连作品的线索，当中Angel展区的背景钢琴声，便由Kingsley亲自弹奏，观众在移步换景之间，仍能透过听觉延续，感受展览的和谐与连贯。

文：刘国业、黄幸晶 图：康乐及文化事务署、刘骏轩

 

 

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