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Bonhams钟表专家 畅谈百达翡丽三问腕表的「叮叮叮」秘密暗号

Art Can
更新时间：10:00 2026-05-21 HKT
发布时间：10:00 2026-05-21 HKT

       如果你刚接触钟表，可能会好奇：为甚么大家总在谈「三问报时」？甚至模仿那声「叮、叮、叮」。这到底是甚么？其实，这正是钟表世界里最顶级、最迷人的功能之一。三问腕表能把时间「敲」给你听，让分秒化为旋律。背后结合工程、工艺，甚至音乐感，是机械腕表中最浪漫、也最难以制作的存在。
       在拍卖场上，三问腕表几乎等于焦点拍品。原因很简单：太罕见了！像百达翡丽这样的品牌，三问腕表从不量产，也几乎不会随便分配给新客户。通常只有长期支持品牌、拥有完整收藏纪录的藏家，才有机会被分配一枚。对大部分人而言，拍卖市场反而是更直接的购藏途径。
       「叮叮叮」究竟代表甚么？只要拨动表侧滑杆，腕表便以不同音调报时：低音敲出小时，高低混音报刻钟，高音唱出分钟。这背后是数百零件同时协作，光响是不够的，声音还要清晰、干净、速度均匀、有层次，甚至要真正「好听」。三问腕表，不只是时计，更是一件能戴在手上的迷你乐器。
       在这方面，百达翡丽就是天花板。每一枚三问腕表都要经过严格的声学检测，只有音色达到品牌标准才会出厂。那温润、均衡、立体的声音，一响起，人们就立即知道——这是Patek。
       正因如此，三问腕表一旦现身拍卖场，几乎必然成为全场焦点。5月31日，Bonhams香港拍卖将同场呈现两枚Patek黑面三问腕表：Ref.5016P与Ref. 5539G。Ref. 5016P是「全能型选手」。三问报时、陀飞轮、万年历（加逆跳日期），三大复杂功能集于一身，堪称顶级「大复杂功能」的代表。逆跳日期在月底瞬间跳回起点，视觉张力强烈；陀飞轮隐藏于背面，提高走时稳定性。铂金表壳、极低产量，让它成为藏家梦寐以求的型号；而本次拍品更配备罕见黑色表盘，相较常见白面款式更为稀有，收藏价值进一步提升。

百达翡丽超复杂功能时计系列， 5016P - 018型号，年份约2010，估 价3,500,000- 6,000,000港 元。
百达翡丽超复杂功能时计系列， 5016P - 018型号，年份约2010，估 价3,500,000- 6,000,000港 元。
5016P-018型号机芯细节。
5016P-018型号机芯细节。

        Ref. 5539G则走另一路线。如果5016P是炫技型，那5539G就是极简派。它专注于三问报时，把声音做到极致。军官式表壳带点复古味，内敛优雅，让佩戴者把注意力完全放在报时声音上。它的价值不只在于那一声声干净、通透、层次分明的钟声，更在于搭载罕见的黑色珐瑯表盘，不仅制作难度极高，其深邃质感与稀有度也让它成为市场上难得的版本。
        两枚腕表同场亮相，不只是「两枚三问」那么简单，而是两种顶级理念的对话：一边是极致复杂，一边是极致纯粹。对收藏家而言，这样的机会极为罕见。
       说到底，在今天手机随时看时间的世界里，三问报时早就不是为了方便。那一声声「叮、叮、叮」，更像是一种仪式感。提醒你时间在流动，也提醒你工艺的价值。
      百达翡丽的三问腕表，正是把这种声音，升华为一种既可收藏，又可佩戴在手上的文化与艺术。

邦瀚斯（Bonhams） 亚太区钟表部环球主管陈凯嘉（Sharon Chan）。
邦瀚斯（Bonhams） 亚太区钟表部环球主管陈凯嘉（Sharon Chan）。

文： 陈凯嘉（Sharon Chan活跃于亚洲区钟表业二十年，是业界少数女将之一，凭其热诚及经验，多年来与世界各地之藏家关系密切，对拓展亚洲钟表市场贡献良多。电邮：[email protected]

图：由 邦瀚斯提供

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