LUXE STYLE｜日内瓦《钟表与奇迹》III— Cartier/Chanel/Hermès/Van Cleef & Arpels奢侈品牌尽展制表热忱

奢侈品界别涵盖多样化的国际品牌，当中的殿堂级时尚品牌与顶级珠宝品牌，皆有推出高级腕表作品。这些早已地位超然的国际宝号，既拥有标志性的专属风格，还有毋庸置疑的精湛工艺，再加上不断追求创新的理念，正可为品牌支持者及表迷带来意想不到的惊喜。今年Cartier以全新的镂空Crash掀起热话； Chanel的Coco Game限定系列的吸引力绝对迷倒一众香奈儿粉丝；Hermès的镂空H08 Squelette固然兼具设计创意与品牌的独有魅力；至于擅长将浪漫元素巧妙融合珠宝及制表工艺的Van Cleef & Arpels，新作同样令人赞叹。

Hermès的展区特别以一座由艺术家创作的活动装置配合新作品登场。

Van Cleef & Arpels的展区恍如沉浸于夜色之中的法式花园，充满浪漫诗意。

卡地亚展区入口展示品牌多款经典腕表作品，天花则可见充满动感的美洲豹踪迹。

Cartier｜Privé Crash Skeleton

本身Crash已是市场难寻的卡地亚代表作，今年品牌就为Cartier Privé系列带来第十篇章新作品，并全以铂金制作，当中正包括这款镂空版本的Crash。全球限量150枚的新表，延续Crash的经典不对称扭曲表盘设计，并首次换上镂空新面貌，内部搭载已申请专利的自家研发全新1967 MC型工作坊手动上链镂空机芯。此机芯由142枚部件组合而成，精妙契合于独特造型的表壳之中，经手工锤制处理的表桥与机芯结构融为一体，并呈现出罗马数字。从外至内，这款镂空Crash 正完美展现出卡地亚被誉为「造型腕表大师」的独有魅力。

Cartier Privé Crash Skeleton / 表壳：45.35mm×25.2mm铂金 / 机芯：1967 MC型手上链 / 限量：150枚 / 售价：$880,000。

Cartier｜Cartier Santos-Dumont

要说卡地亚的经典之作，总少不了于1904年首登场的Santos-Dumont。今年此系列的全新表款，设计融合了流行的宝石表盘及柔顺贴服的金属表链。奢华又别具温暖感的黄金表壳搭配黑曜石表盘，产自墨西哥的火山岩石材，因含天然的微细气泡，可反射出虹彩光泽。同样以黄金打造的表链，是从1920年代最早研发的柔软金属表链启发灵感而创制，由15排共394枚链节组成，尤其贴合手腕，造工细致。新表搭载卡地亚430 MC型工作坊手动上链机芯。

Cartier Santos-Dumont / 表壳：43.5×31.4mm黄金 / 机芯：430 MC型手上链 / 售价：$386,000。

Chanel｜Coco Game Gabrielle Watch

Chanel制表创意工作室总监Arnaud Chastaingt，今年为香奈儿拥趸送上充满玩味的「Chanel Coco Game」系列作品，当中除了全球限定仅一套的Chessboard棋盘时计掀起热话，此系列还有多款值得留意的腕表作品，好像这款Coco Game Gabrielle Watch腕表正是其一。立体感十足、身穿Tweed Suit的Chanel女士雕像面向左方侧身跷脚坐于表面上，偏心式小表盘正位于9点位置。43mm的白金表壳， 搭配镶钻表圈，表盘镶嵌黑色缟玛瑙，配以两圈闪烁圆钻。白金制的立体人偶身上的Tweed Suit，特以品牌专属的Tweed Setting技术镶上钻石，呈现真实感强烈的衣料织纹效果。整枚腕表共镶嵌651颗圆形明亮式切割钻石，共重约6.66卡。

Chanel Coco Game Gabrielle Watch / 表壳：43mm白金 / 机芯：石英 / 限量：10枚 / 售价：待询。

Chanel｜J12 Coco Game

Chanel Coco Game主题系列将像素化的游戏元素注入设计细节之中，此系列亦少不了标志性的J12作品，像这款J12 Coco Game限量腕表，表壳材质是哑面黑色陶瓷与黑色涂层精钢，固定式表圈镶有46颗长阶梯形切割钻石。在镶嵌12颗长阶梯形切割钻石时标的黑色亮漆表盘上，化身为秒针的像素化卡通版Chanel女士趣致地在表盘上行走。为令秒针可以轻盈且平衡地精准运行，品牌制表工匠花上10个月研发，利用雷射切割碳纤维板制作人偶造型秒针。此腕表搭载品牌自家制的Calibre 12.1自动机芯。整枚腕表共镶嵌58颗、重约5.72卡的长阶梯形切割钻石，以及1颗约重0.16卡的圆形明亮式切割钻石。限量55枚，蓝宝石水晶玻璃底盖亦镌刻了「LIMITED TO 55」字样。

Chanel J12 Coco Game / 表壳：38mm哑黑色陶瓷与黑色涂层钢 / 机芯：Calibre 12.1自动 / 限量：55枚 / 售价：待询。

Hermès｜H08 Squelette

造型又方又圆的Hermès H08，原本设计时尚简洁，今年变成镂空版本之后，镂空表盘可透现内部采用如X形结构的镂空机芯，整体层次顿时变得非常丰富，展现出极浓厚的机械感。新机芯亦同时完美切合表壳造型的圆角方形，而不是一般的圆形设计。此外，全新H08 Squelette的分钟刻度圈设于表盘中心，同样配合表壳的圆角方形，恍如悬空的立体数字时刻，令视觉效果更显多变有趣。

造型又方又圆的Hermès H08，今年变成镂空版本。

镂空版的H08 Squelette，搭载的新机芯亦同时完美切合表壳造型的圆角方形。

Hermès H08 Squelette / 表壳：39mm DLC钛金属 / 机芯：H1978 S自动 / 售价：$183,000。

Hermès H08 Squelette搭载新机芯：H1978 S自动。

Hermès｜Slim d'Hermès Squelette Lune

Slim d'Hermès Squelette Lune属于超薄镂空双月相腕表，着重以曲线展现的镂空造型，较H08的现代建筑结构设计更传统。6点位设有可显示南北半球月圆月缺的双月相显示，并备有灰绿色版钛金属材质和蓝色版铂金材质两个款式，前者以灰色分钟圈配水绿色机芯，后者的分钟圈与机芯同为蓝色设计。

Slim d'Hermès Squelette Lune / 表壳：39.5mm铂金 / 机芯：H1953自动 / 售价：$328,100。

Slim d'Hermès Squelette Lune / 表壳：39.5mm钛金属 / 机芯：H1953自动 / 售价：$194,100。

Slim d'Hermès Squelette Lune / 机芯：H1953自动。

Van Cleef & Arpels｜Midnight Jour Nuit Phase de Lune

表盘设计有如在太空回望地球的Midnight Jour Nuit Phase de Lune，透过多层式表盘展示日夜和月相盈亏。表盘最上层是以贝母制的地球，第二层是以24小时一圈运作的日夜显示盘，上面缀有金色太阳和镂空月相，而第三层则以黑色穆拉诺砂金玻璃和贝母制的月相转盘，根据月球环绕地球的速度，以每月29.5天的速度运行。当腕表以月亮显示夜晚时间时，这个镂空的月亮就会同时显示月相盈亏，就算是日间时间，月亮被地球遮盖，只要按动8点位按钮，日夜显示盘便会立即旋转一周，方便随时都可看到月相显示。

Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune / 表壳：42mm白金 / 机芯：自动 / 售价：$1,190,000。

Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune，以月亮显示夜晚时间时，这个镂空的月亮就会同时显示月相盈亏。

Van Cleef & Arpels Midnight Jour Nuit Phase de Lune，透过多层式表盘展示日夜和月相盈亏。

Van Cleef & Arpels｜Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs

近年市场多了不少跳时腕表，而GMT两地时间又是大热功能，Van Cleef & Arpels今年也来凑热闹，搞搞新意思，将两者功能结合，利用双跳时来显示两地时间。在琥珀棕色珐瑯表盘11点位的跳时是本地时间，5点位则是第二时区时间，而分钟显示就以逆跳方式设于5点至11点位。

Van Cleef & Arpels Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs / 表壳：38mm玫瑰金 / 机芯：自动 / 售价：待询。

Van Cleef & Arpels Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs，利用双跳时来显示两地时间。

Van Cleef & Arpels Midnight Heure d'ici & Heure d'ailleurs搭载自动上链机械机芯。

文：Gavin Ho ＆ Maisie Lau 图：大会及品牌提供