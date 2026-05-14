「当下——香港艺术展」名家与新锐激发 跨媒体本土美学火花

香港艺术犹如一幅以霓虹为墨、水泥为纸的现代水墨画，在东西方文化的交融中孕育出独特的美学形态。它既非纯粹东方，亦非完全西方，而是属于香港的本土艺术语汇。香港艺术馆呈现的「当下——香港艺术展」，汇聚19位活跃于当今艺坛的艺术家，展出横跨多种媒体的精选作品。展览分为六个区域，以城市、风景、虚实、变奏为主要脉络，并设有艺术家的灵感现场与创作现场，邀请观众走进艺术家的探索世界，亲身感受作品诞生的「当下」。

动态装置打破互动界限

展厅入口处，一个写着「LIVE」的暖黄色灯箱亮起，为观众指引进入香港艺术「当下」的路径。艺术家陈惠立的装置作品《卡座》置于面向维港的落地玻璃窗前，自然光线洒落其上。作品以沙滩常见的太阳椅为原型，椅面嵌入多个陌生人的身体凹痕，这些痕迹来自不同性别与年龄的个体——或男或女，或老或幼。观众可自由躺卧其中，以自身体感去感受他人的身体印记，借此思考人与人之间的社会关系，以及自我与他人之间的微妙连结。

动态装置艺术家陈家俊的机动装置作品《劳动之光》放置于展厅入口当眼处。作品以四足马身人腿的「生物」为主体，机械构造使其在无尽的回圈中不断奔跑，运作时发出规律而低沉的「嗡嗡」声响，三只木马围绕着中央的办公椅持续旋转，各有不同造型：通体洁白者、西装皮鞋者，以及骸骨造型者，分别象征人生不同阶段，或不同类型的人，皆在相同的循环中持续前进。作品参照人类真实的步姿，艺术家期望观众可细看，并从中唤起好奇心与探索精神。

跨界别呈现城市风貌

继续前行，观众会进入一个灯光较暗、被萤幕环绕的空间，播放的是又一山人（黄炳培）的录像作品《我看山。便是山。》此录像汇集了他长达35年的黑白日常摄影，这些照片并非刻意为艺术而拍，而是他数十年来随手摄下的瞬间，捕捉一个又一个在日常生活中出现的「山」与「水」：墙上的水渍、路面的裂纹、街头散落的物件……这些看似平凡甚至残缺的细节，在视角的转换与改变的心境下，幻化成层叠的山峦与流动的水墨，让观者明白即使身处动荡与限制之中，心灵依然能自在游走于山水之间，达致「不见山仍是山」的境界。

艺术家梁美萍以日常中常见却容易被忽略的微小昆虫为题，创作《微类志》装置系列。作品由三组昆虫动画及两件雕塑组成，巨大的昆虫投影投射在地面与墙壁上，旁边则有由黑蚂蚁组成的砖头，以及由蝴蝶构成的球状雕塑，借此探讨微小生物与人类的共存关系，并放大平日被忽视的生命痕迹，隐喻生命的脆弱与荒诞。

邀请艺术家驻馆创作

展厅入口左侧，则会播放配合展览制作的《走进艺术现场》录像系列，影片由艺术家亲自讲解带领，观者可以坐在椅子上，走进19个艺术家的创作环境。展览不仅展示作品成果，更进一步呈现作品背后的创作源头。在地下别馆设有「灵感现场」，将展厅化为19位艺术家的迷你工作室，展示他们千奇百趣的灵感来源与创作工具，揭开创意生成的秘密。此外，香港艺术馆首次推出「创作现场」，邀请艺术家驻馆，在开放式工作室进行创作，并举办工作坊及分享会，让观众与艺术家面对面交流，亲眼见证作品从概念萌芽到最终成形的整个过程。

《当下——香港艺术展》

日期：即日至2027年5月5日

时间：星期一至三、五 10:00am – 6:00pm / 星期六、日及公众假期 10:00am – 9:00pm / 星期四（公众假期除外）休馆

地点：香港艺术馆2楼香港艺术厅及大堂公共空间、地下别馆（下）

门票：免费入场

文：叶泳心 图：《当下——香港艺术展》