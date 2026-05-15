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李易璇 – 审美，一种可以养成的习惯 ｜Major美学

Art Can
更新时间：09:00 2026-05-15 HKT
发布时间：09:00 2026-05-15 HKT

　　在香港，很多事情都被逼极速完成，连我们对「好或不好」的判断，也变得过分即时，表达出不经大脑的情绪反应。

　　一件旗袍的剪裁，是否能衬托出穿着少女的优雅身段？一间餐厅的设计，是否能唤起食客对味道的期待？一件珠宝的工艺，能否彰显佩戴者的雍容与修养？一辆跑车的线条，是否流露出驾驶者的潇洒与自信？生活的衣食住行，呈现方式是恰如其分还是品味略高一筹？我们难以即时说出理由，却会瞬间产生「喜欢」或「不喜欢」的情绪。

　　Major，原意为主修学科，意味着持续的学习、研究、累积；Major，亦是really matters，值得投放时间、精神与专注力；Major，更是一种核心价值，不追逐潮流，而是个人长期相信、反复实践的标准；古典乐中Major代表大调，其核心的特征是听起来明亮、欢快、稳定，常用来表现胜利、喜悦或英雄气概的场景……

　　当美学成为Major，生活化而言，所探讨的，是人面对不同人、事、物所产生的情感反应，这不等于情绪反射。

　　Major美学，是一种对品质的要求、对内涵的重视、对细节的敏感、对人事物的尊重。它意味着我们愿意专注地学习、耗时间去觉察、用精神去研究、用心思去品味⋯⋯不再停留于「好或不好」的即时反应，而是将审美培养成一种态度与习惯，成为日常的、有意识的活动，我们便能在节奏急速而多变的世界中，作出更有深度、更有质感，也更贴近自身价值的审美判断。

文：李易璇（香港芭蕾舞团行政总监）
图：作者提供

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