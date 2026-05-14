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佳士得春季香港雅逸精品周 顶级珠宝及翡翠首饰拍卖盛会 估价逾亿翡翠项链领衔

Art Can
更新时间：11:00 2026-05-14 HKT
发布时间：11:00 2026-05-14 HKT

       佳士得（Christie's）2026年春季香港雅逸精品周将于5月22至28日举行，汇聚瑰丽典藏及显赫私人珍藏，包括珠宝名表、珍稀手袋及名酿。其中于5月26日举行的重点拍卖──「香港瑰丽珠宝及翡翠首饰春季现场拍卖」，包括逾100件珍罕珠宝精品，涵盖翡翠首饰、有色宝石、彩色宝石及璀璨美钻，以及著名珠宝品牌的代表作。公众预展会于5月21日率先开放，让藏家与爱好者可以近距离欣赏这些稀世瑰宝。

高估价2亿「傲世莹翠」翡翠项链称冠

       翡翠在亚洲文化中有着重要价值，也是拍卖会上藏家的目标之一。今次佳士得的「香港瑰丽珠宝及翡翠首饰春季现场拍卖」瞩目领衔之作，正是「傲世莹翠」翡翠珠项链，高估价达2亿港元！此稀世珍品由61颗品相非凡的翡翠珠串成，单珠直径约8.8至13.7毫米，每颗翡翠珠都经过严格筛选，比例匀称且色泽一致，是近十年来全球拍卖市场最高价的翡翠首饰，亦将成为今季珠宝拍卖之冠。翡翠魅力源自其千变万化的色彩，尤以翠绿色最受藏家追捧，从深邃的草绿色以至浓艳的碧绿色各具韵味，要寻获61颗完美统一的翡翠珠串缀成项链，难度极高，而且可遇不可求。同场亦有其他纯净剔透、色泽鲜亮的翡翠首饰拍卖，惜玉之人可别错过。

「傲世莹翠」翡翠珠项链，由61 颗品相非凡的翡翠珠串而成，单珠直径约8.8至13.7毫米，估价 110,000,000 ─200,000,000港元。
「傲世莹翠」翡翠珠项链，由61 颗品相非凡的翡翠珠串而成，单珠直径约8.8至13.7毫米，估价 110,000,000 ─200,000,000港元。
左/天然翡翠及钻石吊坠项链，估价 8,000,000–12,000,000港元；右/天 然翡翠、红宝石及钻石吊坠项链，估价2,800,000–3,800,000港元。
左/天然翡翠及钻石吊坠项链，估价 8,000,000–12,000,000港元；右/天 然翡翠、红宝石及钻石吊坠项链，估价2,800,000–3,800,000港元。

著名品牌艺术珍宝

       今季现场拍卖汇聚国际著名珠宝品牌的艺术杰作，其匠心工艺与历史，充分展现高级珠宝设计的演变轨迹。焦点拍品包括Van Cleef & Arpels设计的宝石项链及
胸针，高估价逾千万港元，彰显品牌隽永优雅的设计风格。此外，出自艺术珠宝大师Cindy Chao手笔的Feather Collection羽毛造型立体胸针，镶嵌蓝宝石、有色钻石及钻石，尽显品牌超卓珠宝美艺，高估价达2,800,000港元，价值非凡。另5月20日至29日亦同步举行网上拍卖，相信会带来更多珠宝逸品。 

Van Cleef & Arpels 宝石项链/胸针， 估价8,800,000– 12,000,000港元。
Van Cleef & Arpels 宝石项链/胸针， 估价8,800,000– 12,000,000港元。
Cindy Chao蓝宝石、有色钻石及钻石「 Feather Collection」胸针， 估价1,800,000– 2,800,000港元。
Cindy Chao蓝宝石、有色钻石及钻石「 Feather Collection」胸针， 估价1,800,000– 2,800,000港元。

有色宝石与美钻精品

       珍罕绝美的顶级有色宝石，一直是珠宝拍卖的瞩目焦点。今次春拍就有一枚13.95卡喀什米尔蓝宝石及钻石指环，以及一枚5.07卡缅甸红宝石及钻石指环，两者凭借传奇产地、卓越色泽及罕有程度，令前者高估价达18,000,000港元。其他精彩拍品还包括缅甸星光红宝石及钻石耳环，以及一枚缅甸星光红宝石、彩色钻石及钻石指
环，定必令钟情色彩宝石及钻饰的藏家心动不已。至于两枚绚丽夺目的帕拉伊巴碧玺及钻石指环，色彩浓艳夺目，同样是吸引藏家目光的焦点。

 

佳士得2026春季香港雅逸精品周

预展日期：5月21至27日 

现场拍卖 ：5月22日及25至28日

瑰丽珠宝及翡翠首饰

现场拍卖：5月26日
公众预展：5月21至27日
地点：中环美利道2号The Henderson 6楼佳士得

按此浏览更多春季香港雅逸精品周详情

 

文：E. Lam   图：Christie's Images Ltd.2026

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