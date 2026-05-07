LUXE STYLE｜日内瓦《钟表与奇迹》II— Bvlgari/Jaeger-LeCoultre/Parmigiani Fleurier/Tag Heuer 新功能精彩话题之作

无惧环球经济因中东战事等多种因素影响市场环境，今年的表展仍可看见多个国际高级钟表品牌投放资源开发新技术作品。新表不论是材质选用、组件结构、复杂功能设计等方面的新尝试或进阶研发，除了带来新鲜感，亦让大家感受到品牌的积极进取，这对品牌及表迷来说，结果也会是正面的。姑勿论未来市况如何，今期我们就来看看是次表展中，几个不约而同推出创新技术的品牌究竟有甚么精彩作品吧！

Tag Heuer展区入口处展示了超级方程式赛车，除了贴合新作主题，更非常吸睛。

积家展区中央的冰树是特别艺术装置作品。

Bvlgari｜Octo Finissimo Ultra Tourbillon

宝格丽于去年推出总厚度仅1.85mm的Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飞轮腕表，当时已创下第十项世界最薄陀飞轮腕表的纪录。今年品牌延续世一佳绩，带来全新的Octo Finissimo Ultra Tourbillon铂金版，除了表壳由原来的钛金属换成铂金，更配以具有时尚感的蓝色新面貌。新表保持1.85mm的总厚度，40mm铂金超薄表壳经缎面及抛光处理，搭配蓝色PVD涂层镂空小时与分钟显示盘。搭载BVF 900飞行陀飞轮机芯，当中以喷砂处理的精钢棘轮经圆形缎面打磨，并镌刻几何图案装饰。手动上链机芯提供约42小时动力储存。缎面及抛光处理铂金表链搭配一体式表扣。全球仅限量10枚。

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon / 表壳：40mm铂金 / 机芯：BVF 900手上链 / 限量：10枚 / 售价：待询。

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon搭载BVF 900飞行陀飞轮机芯。

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon保持厚度仅1.85mm的超薄世界纪录。

Bvlgari｜Octo Finissimo

今年Octo Finissimo系列共推出四款新表，皆属全新尺寸37mm。中性的细尺寸腕表，男女皆宜，其中的两款钛金属新表分别在于一款是表壳以喷砂处理，哑光雾面带有深度与层次感；另一款以缎面及抛光处理表壳，同时利用两种润饰工艺营造具有建筑感的几何线条及光影视效。全黄金表款则以暖金色泽，呈现恰到好处的典雅与贵气。以上三款新表均搭载品牌重新研发的BVF 100自动机芯，动力储存提升至约72小时。此外，同系列还有一款37mm三问表，表壳特别采用声学性能优异的钛金属材质制作，并经喷砂处理，搭载BVL 362机芯。超薄机芯加上三问复杂功能，无疑是向高难度挑战。基于钛金属产生的共鸣音效比其他贵金属更清亮，报时声自然更悦耳。

Jaeger-LeCoultre｜Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère

Hybris Inventiva是积家今年为Hybris系列新增的第三个子系列，此系列作品虽然只拥有单一复杂功能，但其创新设计足以改写品牌历史。例如系列首作——天极球型陀飞轮腕表，6点位以189个零件组成、仅0.78克重的品牌首款三轴球形陀飞轮，三个分别以每分钟20秒、60秒和90秒自转一圈的钛金属框架的运行轨迹覆盖率高达惊人的98%，不但将2004年首代球形陀飞轮的70%覆盖率大幅提升，更是现今以4Hz运作的陀飞轮之中，拥有最高覆盖率的一款，几乎可100%完美抵削地心吸力的影响了。

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère / 表壳：42mm铂金 / 机芯：178手上链 / 限量：20枚 / 售价：待询。

Jaeger-LeCoultre Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon À Stratosphère搭载178手上链机芯。

Jaeger-LeCoultre｜Master Control Chronometre

积家今年推出的三款全新天文台级Master Control Chronometre腕表，包括Date、Date Power Reserve，以及Perpetual Calendar万年历。除了Date Power Reserve只有不锈钢版，另外两款均有不锈钢和玫瑰金版本，一律采用表壳与链带呈一体式的流线造型，三排式链带的中间链节拥有亮眼的三角柱形设计，并引入全新更高规格的HPG品质测试印记。

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Date / 表壳：38mm不锈钢/玫瑰金 / 机芯：899自动 / 售价：$111,000（不锈钢）、$409,000（玫瑰金）。

Master Control Chronometre Date Power Reserve / 表壳：39mm不锈钢/ 机芯：738自动 / 售价：$133,000。

Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre Perpetual Calendar/ 表壳：39mm不锈钢/玫瑰金 / 机芯：868自动 / 售价：$357,000（不锈钢）、待询（玫瑰金）。

Parmigiani Fleurier｜Tonda PF Chronographe Mystérieux

单看外观，全新Tonda PF Chronographe Mystérieux会令人误以为是一款普通三针表。既然名为「Chronographe」和「Mystérieux」，定必有计时功能，但却保持神秘。新表拥有全球首创的「五针同轴」设计，一般状态下看到的银色镀铑时分及秒针都兼具飞返计时功能。镀铑时分针底下，暗藏两支于计时模式下负责「接手」显示走时时间的玫瑰金时和分针。按压7点半位置的按钮，机芯内建的一组垂直和两组水平共三组离合器，便会将三支银色指针返回12点位，并随即开始计时，两支玫瑰金指针则继续指示走时时间。再按多一次按钮便停止计时，在这情况下再按一次，三支银色计时指针与玫瑰金指针便会汇合，重新变回大三针的模样。简单而言Chronographe Mystérieux是一款飞返计时腕表，只是操作和显示方式融合了Minute Rattrapante和GMT Rattrapante两款腕表复杂的追针系统。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux / 表壳：40mm不锈钢（铂金表圈）/ 机芯：PF053自动 / 售价：$336,000。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux拥有全球首创的「五针同轴」设计。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux搭载PF053自动机芯。

Parmigiani Fleurier｜Tonda PF Anniversary Trilogy

为庆祝Parmigiani创立30周年，品牌将近年Tonda PF系列三款具备全球首创追针功能的表款，以限量铂金三部曲的套装方式推出，包括（上图左起）GMT Rattrapante、Minute Rattrapante，以及新款的Chronographe Mystérieux，一律配衬喷砂表盘，与耀眼的铂金表壳、表圈和链带构成鲜明对比，各限量30枚。

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante / 表壳：40mm铂金 / 机芯：PF051自动 / 售价：$828,000。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Minute Rattrapante / 表壳：40mm铂金 / 机芯：PF052自动 / 售价：$846,000。

Parmigiani Fleurier Tonda PF Chronographe Mystérieux / 表壳：40mm铂金 / 机芯：PF053自动 / 售价：$906,000。

Tag Heuer｜Monaco Evergraph

Monaco Evergraph恒准计时腕表，分别提供一款是钛金属表壳配蓝色计时盘，以及一款以黑色DLC涂层钛金属表壳配黑色计时盘的选择。40mm 5级钛金属表壳，透明蓝宝石表面及表底让镂空机芯结构一览无遗。搭载的TH80-00自动上链计时机芯，贴合方形表壳设计，配备全新「柔性双稳态计时机制」（Compliant Chronograph Mechanism）。这款柔性计时装置是由TAG Heuer LAB历时五年自主研发的专利设计，利用柔性双稳态组件（Flexible Bistable Components）取代传统的杠杆与弹簧机制，其一是负责启动与停止，另一个就掌控归零功能。此机芯亦特别搭配同样拥有专利的TH-Carbonspring游丝摆陀，提供高度的抗磁性及精准度。

Tag Heuer Monaco Evergraph / 表壳：40mm钛金属 / 机芯：TH80-00自动 / 售价：$220,000。

Tag Heuer Monaco Evergraph提供一款是钛金属表壳配蓝色计时盘，以及一款以黑色DLC涂层钛金属表壳配黑色计时盘的选择。

Tag Heuer Monaco Evergraph搭载的TH80-00自动上链计时机芯，配备全新「柔性双稳态计时机制」。

Tag Heuer｜Monaco Chronograph

Monaco Chronograph新表款忠实再现1969年的Heuer Monaco腕表，即1133型号的原版设计。新表款带来经典蓝（蓝色蛋白石表面配银色计时盘）、赛车绿（太阳纹磨砂及漆面绿色表面配黑色蛋白石计时盘），以及搭配18K玫瑰金的曜金黑（黑色蛋白石表面配银色计时盘），共三色选择。39mm 5级钛金属表壳，经人体工学设计优化穿戴时的舒适感。延续Monaco左冠上链的经典风格，双向上链的表冠设于9点位，6点位设有日历视窗。搭载全新的TH20-11自动机芯，动力储备80小时。

Tag Heuer Monaco Chronograph / 表壳：39mm钛金属（经典蓝）/ 机芯：TH20-11自动 / 售价：$73,400。

Tag Heuer Monaco Chronograph / 表壳：39mm钛金属（赛车绿）/ 机芯：TH20-11自动 / 售价：$73,400。

Tag Heuer Monaco Chronograph / 表壳：39mm 钛金属和18K玫瑰金（曜金黑）/ 机芯：TH20-11自动 / 售价：$102,600。

Tag Heuer Monaco Chronograph搭载TH20-11自动机芯。

文：Gavin Ho & Maisie Lau 图：大会及品牌提供