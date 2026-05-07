法国五月2026｜当代马戏《以身相承》 当身体成为风暴的起点

提起马戏，很多人脑海浮现的或许是走钢线、空中飞人与夸张的小丑笑容。但当代马戏从一开始，就决心撕掉这些标签。观众对马戏的欲望正逐渐由「猎奇式观看」转变为一种对更具思考性身体表现的认同。

法国五月当代马戏《以身相承》 当身体成为风暴的起点

CNAC法国国家马戏艺术中心，正是其中一位资深的变奏者。创立于1985年，CNAC在法国文化部的倡导下，率先将马戏提升至「高等艺术教育」的层级，至今已培育出来自三十多个国家、超过四百位毕业生，成为当代马戏国际舞台上不可忽视的力量。而CNAC不仅是一座学校，更是欧洲马戏改革的实验场。在这里，马戏不再依赖于技艺难度与动物表演，而是一种包含舞蹈、视觉艺术、剧场叙事与当代思考的身体美学。换句话说，当代马戏的核心，是「让身体开口说话」。

今年的「法国艺汇@大馆」，CNAC带来其毕业生的创演制作《以身相承》（VOÛTE）。演出由三位演员Antonin Cucinotta、Uma Pastor与Marine Robquin共同呈现身体话语，配以Lilian Boitel的现场音乐，整场流动在一种动静对峙的张力之中。作品名称VOÛTE，法语解作「拱顶」或「穹顶」，本身就蕴含着桥梁的意象，探索人的身体承载的重量与挣扎。

《以身相承》将于大馆检阅广场上演。届时，观众将在古迹见证身体如何在冲突与宁静之间来回摆荡，身体如何承载另一个人的重量？这些细碎的、无法用语言传达的情感，都以马戏的动态语汇，重新在观众面前呈现。犹如一份邀请，去凝视那些抵抗、奋斗、辩论、等待、支持、承载的身体。它是一场对内心风暴的探索，也是对暴风雨过后宁静的赞颂。

当CNAC将《以身相承》带到大馆检阅广场，某程度上是把法国当代马戏的一种严肃且直面人性议题的剧场语境，移植到香港的历史场域之中。是冲突，是承接，也是对话。

「法国艺汇@大馆」CNAC《以身相承》（VOЫTE）

文：李路 图：法国五月