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染匠大斗法 剧场人的桌游梦｜流水帐

Art Can
更新时间：14:00 2026-05-07 HKT
发布时间：14:00 2026-05-07 HKT

5月本地不少不一样的剧场或体验上演，好像第一届即兴喜剧夜、即兴喜剧《双公无烟Dee》、「龙与地下城」即兴剧场《炉峰峡上的恶龙》，还有集桌上游戏、即时互动、沉浸式体验于一身的《天工开物：染匠亡魂的遗愿》。到底是观众还是表演者，不满足于一般剧场？

即时互动游戏体验

「我们没有在宣传文案写上『剧场』，避免观众误会。」《天工开物：染匠亡魂的遗愿》概念、导演、游戏设计、演员陈翊麒，曾参与一些游戏、体验剧场，觉得既要看戏又要追查线索，有点无所适从，时间管理也是挑战，「表面上很有参与度，但其实所有事情都设计好了，就像只是来『扮玩』，观众参与仿佛不重要，也不会改变结局。」他们不走这个方向，更着重游戏体验，故事元素仅作点缀，「我自己都要调节，不要做那么多戏，但又不能没有，需要平衡。」所以这次的目标参与者，不一定是剧场观众，「发掘新场地，制作另类的剧场体验，拓建观众群，是我们的初衷。」

深耕制作主办、5月15日至25日在南丰纱厂M层The Annex上演的《天工开物：染匠亡魂的遗愿》，配合场地氛围，也跟纱织、染布有关，陈翊麒跟另一位核心成员李伟乐，进行前期资料搜集时，被明末学者宋应星背景吸引，「多次科举落第的他，走遍大江南北，把沿途识见汇编《天工开物》，就像百科全书，其中一卷是染色。」宋应星的故事当然有趣，但他们作出取舍，宁弃故事性，以娱乐性主导，游戏是重点，宋应星的遗愿只是框架。

宋应星的遗愿

现场设有一个三米乘一点五米的巨型游戏版图，那是虚构的苏州，包含森林、河流、草地、矿山、市集、织染局等等，棋子如水樽大小；十六位玩家分为四组，被分派到四个染坊，游戏规则，是为贵妃娘娘染布，玩家需要采集原材料，然后加工制成染料，再以染料把白布染色，「染色配方源自《天工开物》，譬如在白布加上蓝靛、黄柏，便成鹅黄色布，还有天青色、大红色等十一种颜色。」因为以掷骰的方法搜集染料，所以不一定集齐配方，也讲运气。四位演员是监工，一位演员是总管，一起主持游戏，确保游戏过程顺畅，演戏部分主要集中在总管身上，「也令游戏出现变化。」是次体验，既有戏服、「天工开物」牌匾、皇榜，又有步行、采集、加工、染色的令牌，以至充满古风的游戏卡；进贡后敲铜锣，增加仪式感。

陈翊麒也爱桌游，但坦言没有很沉迷，最喜欢《阿瓦隆》，为了是次原创的沉浸式策略合作游戏，深入研究桌游的规则、机制，从一些桌游如《波多黎各》、《农家乐》、《卡坦岛》，还有韩国真人实境节目《魔鬼的计谋》取经，以玩家心态设计游戏，经过无数次开会跟「脑震荡」，又进行多次测试，寻找漏洞、吸取意见，不断改良，成了现在这个版本，「希望大家的体验是S级！」对他而言，整个制作过程，也算是一场游戏吧？

文：黄子翔　图：受访者提供、黄子翔

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