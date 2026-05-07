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LUXE STYLE │母节节鞋袋首饰送礼热选 为时尚妈妈物色专属心意

Art Can
更新时间：09:00 2026-05-07 HKT
发布时间：09:00 2026-05-07 HKT

        对追求生活品味的时尚母亲来说，Mother's Day礼物当然要有格调，亦要迎合潮流。女士的心水清单一定少不了手袋、鞋履等配饰，再华贵一点，闪烁珠宝首饰是不二之选。各大高级时装及珠宝品牌都趁这个妈妈专属的节日，推介合适礼选，好让子女们可轻松为家中女王聊表心意！

最新鞋袋配饰 潮妈造型加分

      德国时尚品牌MCM今季多款以经典Visetos花押字图案设计的手袋及配饰皆换上新色调，除了招牌干邑色及之前推出的粉紫色外，全新加入肉桂色，正好为妈妈送上最新的设计。其中Cinnamon Visetos系列的Diamant 3D吊饰，小巧精致又可收纳随身锁碎物品。若妈咪喜爱实用大袋款的话，以拉菲草编织的Chloé Summer Banana手袋，充满夏日气息，最适合配衬轻盈户外装束。想打造贵气亲子装亦不乏选择，妈妈用上Delvaux Brillant Tempo S手袋，女儿可手提一个Tempête挂饰当迷你小手袋，看到「Mini Me」造型，即时甜入心！

轻奢珠宝 多彩设计热选

        今个母亲节Louis Vuitton特别找来本地名模琦琦及女儿任晴佳演绎品牌全新Color Blossom系列珠宝。别具特色的珍贵宝石配搭黄金材质，重演品牌经典Monogram Flower图案。适逢Monogram今年面世130周年，特别推出镶嵌海军蓝色方钠石的新设计，大家可自由叠戴，打造个性造型。时下流行的轻奢珠宝都以色彩挂帅，Emphasis珠宝的Cosmos「宇」系列以青金石、孔雀石及红玉髓营造浩瀚星宿般的视效，比喻妈妈无尽的爱意。Pomellato的Nudo系列以彩宝衬美钻，绽放的光芒与母亲的自信美相辉映。

 文：E. Lam   图：品牌提供

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