英国多媒体艺术新星Alexander James亚洲首展登陆富艺斯 凝聚色彩探索方形幻语

富艺斯私人洽购部门PhillipsX现于香港西九文化区举行《方形幻语：色彩与黑─亚历山大‧詹姆斯》展售会，汇聚英国多媒体艺术家Alexander James（亚历山大˙詹姆斯）一系列最新作品，展期由即日至5月31日。Alexander James是近年瞩目的艺术新星，他的多元创作横跨绘画、雕塑、录像与装置艺术。艺术家今天（5月7日）会现身于西九文化区管理局大楼举行的亚洲首展媒体见面会，深入分享其创作历程。

亚历山大·詹姆斯（Alexander James）摄 于其伦敦工作室。(黑白图片)

英国多媒体艺术家Alexander James的 创作核心，在于对方形的持续探索， 使其成为一个承载碎片化、重复、结 构与可能性的场域。

抽象构图引导思考

是次展售会以「方形幻语」为主题，灵感源自艺术家于工作室创作时的关键时刻。他忆起某个清晨，阳光投射于空白画布上，并将画面分为明暗两半，而光线则仿佛在剖析方形本身。此瞬间即逝的顷刻成为系列的概念起点，也将画布框定为一种物理结构与象征边界。《方形幻语：色彩与黑—亚历山大‧詹姆斯》展示一系列艺术家的全新作品，其中「剖析方形」的实践在形式及观念上均扮演着核心角色。James认为方形不仅是一种构图，更是探索控制与自由之间张力的核心语言，他说：「我经常将画布划分为四个相等的象限，每个象限既可作为独立的作品，亦可共同构成一个整体。透过这种方式，我不断探索碎片化、重复与凝聚之间的张力，并引导观者重新思考整体与部分的关系。」

James的作品色彩丰富，原来也同时回应并延续多位艺术家对方形这抽象艺术恒常形式的探索与重塑，如约瑟夫˙亚伯斯（Josef Albers）的《向方形致敬》系列就对James尤其影响深远，因而运用相似的方形架构，以严谨而节制的手法从中探索色彩的关系。是次展售中的全新作品，灵感取材自个人档案、记录下的记忆与日常观察。画中形象往往被遮蔽或不完整，反映艺术家对记忆、感知及制作图像时的不稳定性充满好奇，以之结合方形这几何结构后形成独特张力，借以致敬抽象艺术历史，并期盼着充满活力的未来。

《方形幻语：色彩与黑—亚历山大‧詹姆斯》展售会

日期：即日至5月31日

地点：富艺斯亚洲总部

柯士甸道西8号西九文化区管理局大楼地下

（注：是次展售会作品售价待询）

文：E. Lam 图：富艺斯提供