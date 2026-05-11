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冯敏如 - 如影。随影│天各一方—─卢克索神庙前的方尖碑故事

Art Can
更新时间：10:00 2026-05-11 HKT
发布时间：10:00 2026-05-11 HKT

       在埃及卢克索神庙宏伟的入口处，原本矗立着一对对称的方尖碑。这两座由红色花岗岩一体雕琢而成的巨碑，高约23米、重逾230吨，建于公元前13世纪拉美西斯二世统治时期。碑身密布象形文字，颂扬法老的赫赫武功与对阿蒙神的虔诚奉献。它们一左一右，守护神庙大门，象征古埃及人对宇宙秩序与神圣力量的崇敬，构成完美的对称之美。
       如今，游客来到卢克索，却只见一座孤立的方尖碑，画面显得格外残缺与不协调，仿佛永远缺了关键的一半。那「失踪」的另一座，如今静立在遥远的法国巴黎协和广场中央，成为巴黎最古老的户外纪念碑，历经逾三千三百年风霜。这 段「 天 各 一 方 」的 离 散 故事，始于19世纪初。1830年11月，当时统治埃及的奥斯曼帝国总督穆罕默德˙阿里，为感谢法国学者尚˙弗朗索瓦˙商博良成功破译罗塞塔石碑、解开古埃及象形文字之谜，并深化两国友好关系，正式将卢克索神庙前的这对方尖碑赠予法国国王。然而运输难度极大，需专门打造巨船、克服尼罗河与地中海风浪，最终仅成功运走西侧一座。历经数年艰辛航程，这座方尖碑于1833年抵达法国，1836年10月25日，在20多万巴黎民众围观下隆重竖立于协和广场中央。国王亲临现场监督，象征法国对古埃及文明的致敬与文化「征服」。

巴黎协和广场上远离故土的方尖碑。 （拍摄器材：Canon 16-35mm F2.8）
巴黎协和广场上远离故土的方尖碑。 （拍摄器材：Canon 16-35mm F2.8）
黄昏时候的卢克索神庙，一支孤独的方尖碑依然静静矗立在这片乐蜀的土地上。它是拉美西斯二世时代的遗物，原本与另一支成对守护着神庙入口，如今另一支早已远渡重洋，移至巴黎协和广场。（拍摄器材：Hasselblad X2D II, 20- 35mm）
黄昏时候的卢克索神庙，一支孤独的方尖碑依然静静矗立在这片乐蜀的土地上。它是拉美西斯二世时代的遗物，原本与另一支成对守护着神庙入口，如今另一支早已远渡重洋，移至巴黎协和广场。（拍摄器材：Hasselblad X2D II, 20- 35mm）

       作为回礼，法国向埃及赠送了一座精致的机械钟楼，用以装饰开罗的穆罕默德˙阿里清真寺，不过，这座钟据说运抵后不久即故障，至今仍被埃及人戏称为「永不
响的钟楼」。值得一提的是，法国原本保留对第二座方尖碑的所有权长达一个半世纪。直到1981年，法国总统弗朗索瓦˙密特朗正式放弃这一权利，将其完全归还埃及，确认这对「孪生兄弟」永远分离的命运。正因如此，卢克索神庙前的那一座，至今仍傲然屹立，守望着尼罗河。
       巴黎协和广场的这座方尖碑，已成为城市标志性地标。2024年巴黎奥运期间，我亲自到访，看见广场化身露天赛场，霹雳舞等项目在此上演。三千多年历史的古碑，静静见证现代体育盛会，古今交融，令人感慨万千。碑顶后来加装金箔包裹的粉红花岗岩小尖顶（原顶早已遗失），阳光下熠熠生辉。它不仅承载古埃及的辉煌，也映照19世纪欧洲对东方文明的向往与殖民时代的文化掠夺与交流。卢克索神庙前那孤单的一座，则静默地守望着尼罗河，仿佛在低语一段跨越千年的离散故事。这对方尖碑，一座留守尼罗河畔的故土，一座远渡重洋至塞纳河边，成为「天各一方」的经典象征。它们提醒我们：历史文物往往背负超越国界的命运，而文明的交流，有时也伴随着无法弥合的割裂与遗憾。


文：冯敏如（Alex Fung，英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰。）

图：由冯敏如提供

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