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伍韶劲许开娇赴会威尼斯双年展 《延音》细诉港都美学情怀

Art Can
更新时间：10:15 2026-04-30 HKT
发布时间：10:15 2026-04-30 HKT

昼夜奔忙，分秒竞逐，是香港人的生活常态。在急促步履之间，我们错过了身边多少人事的悸动？又有几回静心聆听城市的脉搏，或抬头凝望那片属于自己的蓝天……两位香港艺术家——伍韶劲与许开娇，以温柔而富诗意的多媒体装置，将香港的气息带到威尼斯视艺双年展，为两座同属港湾的城市谱写旋律，引领观者放缓步伐，细味日常里的美学余韵。

由康乐及文化事务署与香港艺术发展局联合主办、香港艺术馆策展的「延音——香港在威尼斯」，将于5月9日至11月22日在意大利威尼斯双年展登场。在这场历史最悠久、影响力最深远的国际当代艺术盛事中，香港艺术馆以「延音」为主题策展，呈献伍韶劲和许开娇共五组作品。延音符号为乐谱中由演奏者自由决定停顿长短的记号，恰好呼应本届威尼斯双年展的主题「小调」（In Minor Keys）。

两城共鸣的景象

伍韶劲在作品《晾晒夜曲》中加入在香港不同地方收录的夜间声音。
伍韶劲在作品《晾晒夜曲》中加入在香港不同地方收录的夜间声音。
伍韶劲，擅长将空间转化为艺术场域，营造特定体验。作品曾于巴黎庞比度中心、米兰设计周、澳洲澳亚艺术节等展出。
伍韶劲，擅长将空间转化为艺术场域，营造特定体验。作品曾于巴黎庞比度中心、米兰设计周、澳洲澳亚艺术节等展出。

伍韶劲（Kingsley）一向擅长运用空间，营造沉思与冥想的契机，诱发观众参与日常生活中被隐藏的社区面向。他的其中一件参展作品《晾晒夜曲》，灵感来自威尼斯随处可见的晾衣场景，与他记忆中昔日香港楼宇间随风飘扬的晾衣竹影交叠。装置中，伴随着收音机流淌的声响，一抹衣物剪影缓缓浮现，呈现这道日渐消逝的城市景观。

为了将香港的声音带到威尼斯，Kingsley连夜走访港九新界，收录城市里不为人知的夜间声景，编织成《晾晒夜曲》。此作从他早期的创作版本逐步演化，映照他对香港与威尼斯两座城市的印象，构成一场「静默的对话」。Kingsley分享道：「这个展览，是献给那些常被忽略的事物，以及我们所处环境中那些不期而遇的瞬间。」

被遗忘的日常

许开娇，擅于融合中国传统文化与当代艺术表现手法，作品曾于香港、上海、首尔、迈阿密、阿布扎比及里约热内卢等地展出。
许开娇，擅于融合中国传统文化与当代艺术表现手法，作品曾于香港、上海、首尔、迈阿密、阿布扎比及里约热内卢等地展出。
许开娇与本地传统铁匠合作，以手工锻造出一扇铁窗，带来装置《我为你打开一扇窗》。
许开娇与本地传统铁匠合作，以手工锻造出一扇铁窗，带来装置《我为你打开一扇窗》。

穿梭于Kingsley的装置之间，观众将步入许开娇（Angel）所构筑的诗意场景。她的作品《我为你打开一扇窗》，展出一扇与本地传统铁匠合力打造的铁窗，既是向香港工艺致敬，亦融合当代艺术语汇。Angel的创作理念一向围绕被遗忘的日常物件——从晒至褪色的窗框，到融入都市景观的胶袋。她认为：「这次的新作，以更富戏剧性与沉思意味的基调，延续了这条创作轨迹。」城市面貌不断流转，铁窗之外，或许正迎来柳暗花明的开阔景色。此番展览，不禁令人想起纳兰性德的诗句：「当时只道是寻常」。透过这温柔的提醒，观者或能学会静心聆听，属于城市的乐章。

两座港口城市交汇，香港艺术馆总馆长莫家咏博士说，香港与威尼斯的连结可体现在两城之间共通的气息，今次展览「捕捉了这两座大都会日常生活中的宁静脉动」，邀请我们慢下脚步、静心观察、侧耳倾听，在日常的节奏中重新发掘惊喜。

第61届威尼斯视艺双年展外围展「延音——香港在威尼斯」展览

  • 日期：2026年5月9日至11月22日
  • 地点：意大利威尼斯卡斯泰洛区 Campo della Tana, 2126, 30122
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