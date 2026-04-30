日内瓦《钟表与奇迹》I — Patek Philippe/Rolex/Tudor/Ulysse Nardin/Chopard/Zenith周年纪念作表彰品牌工艺

2026年的《钟表与奇迹》日内瓦高级钟表展特辑，我们会以不同主题将参展品牌分类。今期先介绍多个不约而同以周年志庆为题推出纪念版新表的品牌，当中有的与品牌创立年份相关，也有为专属技术面世庆生。今年既是劳力士Oyster蚝式防水表壳诞生100周年，亦是帝舵品牌创立的100周年，另一边厢又正是百达翡丽最受欢迎的Nautilus系列诞生50周年。此外，2026年亦是Ulysse Nardin品牌创立180周年，同时是旗下的Freak系列诞生25周年。另还有Chopard L.U.C表厂建立的30周年，而Zenith则很有趣地以推出新版G.F.J.来庆祝品牌创立161周年。

2026年《钟表与奇迹》日内瓦高级钟表展开幕首天，近300位嘉宾出席启动仪式，包括 日内瓦政府官员、官方代表、国际记者、合作伙伴，以及参与活动的供应商。

2026年《钟表与奇迹》日内瓦高级钟表展刚于4月20日圆满落幕。

今年展期一如往年为期八日，4月14日开锣，首4天只供业内人士及传媒进场，4月18至20日为公众开放日。

Patek Philippe | Nautilus 5610/1P-001；5810/1G-001；5810G-001 及958G-001

于1976年面世的Nautilus系列，今年欢庆50周年，当然要推出限量版纪念作品。整个50周年Nautilus系列共有三款腕表及一款座枱钟。新尺寸的38mm铂金版5610/1P-001，表壳仅厚6.9mm， 9时位置镶嵌一颗钻石作为低调标记。5810/1G- 001及5810G-001均为白金版本，同样是41mm表款，前者搭配白金链带，后者的表盘镶嵌长方形钻石时标，并搭配海军蓝色复合材质表带。三款腕表皆搭载超薄240自动机芯，表底可透视刻有「50 1976–2026」周年纪念字样的22K金微型摆陀。至于首度登场的958G-001座枱钟/怀表，表径50.65mm，厚度仅13.5mm。蓝色水平横纹浮雕表盘，搭配镶嵌长方形钻石的白金立体时标，具备瞬跳指针日期显示、瞬跳视窗星期显示。

Patek Philippe | Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001

Cubitus系列今年推出首款超级复杂功能的5840P-001万年历腕表，更首次为此系列带来镂空设计表款，经典蓝色横纹幻化成犹如百叶帘的镂空横间，透视内载的全新研发且特别为45mm铂金八角方形表壳量身订制的28-28 Q SQU方形自动机芯。此机芯由313枚零件组成，亦用上单色美学设计，同时具备12及24小时制时、分、秒、日期、星期、月份、闰年周期和月相显示。表面的三个全历显示小圆盘分别放于3、6、9点位置，表壳的6点位置下方低调镶有一颗长方形切割钻石。

Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 表壳：45mm铂金 / 机芯：28-28 Q SQU自动 / 售价：$1,365,100。

Patek Philippe Cubitus Perpetual Calendar 5840P-001 / 机芯：28-28 Q SQU自动。

Rolex | Oyster Perpetual 41

劳力士Oyster的蚝式表壳是全球首款防水表壳，于1926年面世并取得专利， 今年正好100周年。作为周年纪念版的Oyster Perpetual 41属金钢表款，其细节设计皆可见是向百年传奇致敬。腕表的外圈与表冠均以黄金铸造，配搭蚝式钢表壳及表带，表盘选用典雅又时尚的石板灰色，6点钟位镌刻「100 YEARS」字样，表冠亦镌刻浮雕数字「100」。细心留意分钟轨道，会发现每五分钟的刻度皆以绿色标示，呼应「ROLEX」字样的品牌经典绿色。这款全新Oyster Perpetual 41具有品牌于2026年全面升级的顶级天文台精密时计认证标准。

Rolex Oyster Perpetual 41 / 表壳：41mm蚝式钢及黄金 / 机芯：3230型自动 / 售价：$78,000。

Rolex Oyster Perpetual 41 / 机芯：3230型自动。

6点钟位镌刻「100 YEARS」字样。

表冠镌刻浮雕数字「100」。

Rolex | Oyster Perpetual 36

表盘布满由色彩缤纷的「ROLEX」字样拼砌成图案的Oyster Perpetual 36，让人一见就感受到欢乐气息，完美配合庆生主题。劳力士早于1970年代末已推出纪念花纹图案，今次以多色彩设计将经典图案换上新面貌。图案制作采用至少十种对比色彩交织，这些色彩并非一次能完成着色，而是透过极致精准度的移印工艺制作，确保漆面图案上的线条、形状与字母皆精确定位及清晰呈现。新表搭载的3230型自动上链机芯，结合蓝色Parachrom游丝及Chronergy擒纵系统，动力储备约70小时。

Rolex Oyster Perpetual 36 / 表壳：36mm蚝式钢 / 机芯：3230型自动 / 售价：$54,400。

Rolex Oyster Perpetual 36 / 机芯：3230型自动。

Tudor | Black Bay 54

今年是帝舵品牌创立100周年，新作中正有亮眼的经典潜水表系列Black Bay 「蓝色款」腕表。新登场的Black Bay 54，37mm不锈钢表壳配以蓝中带紫的标志性「帝舵蓝」放射纹表面，以及简化刻度的单向旋转表圈。内部搭载MT5400自动上链机芯，具备瑞士官方天文台COSC认证，动力储备70小时，防水性能200米。此表分别搭配不锈钢三链节「铆钉」表带或橡胶表带，均配备「T-fit」快速调节带扣。

Tudor Black Bay 54 / 表壳：37mm不锈钢 / 机芯：MT5400型自动 / 售价：$34,300（钢带）。

Tudor Black Bay 54 / 表壳：37mm不锈钢 / 机芯：MT5400型自动 / 售价：$32,600（橡胶带）。

Tudor | Monarch

复古味浓的Monarch腕表，绝对是穿搭正装的不二之选。39mm不锈钢表壳，搭配一体式链带。满载古雅气息的深香槟色表盘，其色调纹理与源于古埃及的莎草纸相似。表面特别以怀旧感十足的「California Dial」设计，10点至2点时标采用罗马数字，而4点至8点则用上阿拉伯数字。内部搭载MT5662-2U型自动机芯，具备COSC及METAS认证，透过蓝宝石底盖可见饰有珍珠纹、日内瓦波纹及18K金双向摆陀，约65小时动力储存。

Tudor Monarch / 表壳：39mm不锈钢 / 机芯：MT5662-2U型自动 / 售价：$42,800。

Tudor Monarch / 机芯：MT5662-2U型自动。

Ulysse Nardin | Super Freak

今年表展，雅典贵精不贵多，只推出一款超复杂的Super Freak，借以庆祝品牌自1846年创立至今180周年，以及Freak系列诞生25周年。属于系列最顶级的Super Freak可说是正如其名的超级怪胎，搭载的UN-252自动机芯以多达511个零件组成，单是组装便需50小时。腕表拥有极复杂的结构，但目的居然只为显示时、分和秒，雅典今次以极其精彩的方式示范何谓「简单复杂化」。

整个机芯本身就是一个巨型飞行卡罗素，每小时自转一圈，所以机芯超过97%的零件都在活动中。机芯中轴的末端以一个小箭头用作指示分钟，表盘外侧另设一个大箭头指示小时，而在分钟箭头侧，就首次于Freak系列出现以转盒方式呈现秒钟显示。除会自转，机芯的中轴两侧各有一个倾斜10度的飞行陀飞轮，以一分钟一圈的速度自转，而Super Freak亦是世界首款融合双陀飞轮和卡罗素于一身的自动腕表。两个陀飞轮是靠全球最细小的差速器（直径只有5mm）和全球最细小的万向轴（直径4.8mm）来平衡两者的速率。要做到如此精细又同时确保机芯运作精准，机芯的零件精确度已达惊人的微米级数！

Ulysse Nardin Super Freak / 表壳：44mm白金 / 机芯：UN-252自动 / 限量：50枚 / 售价：$2,752,000。

Ulysse Nardin Super Freak / 机芯：UN-252自动。

Chopard | L.U.C 1860 Chronometer

萧邦Fleurier制表工坊于1996年成立，今年正好30周年。品牌特别复刻表厂于1997年推出的首款L.U.C 1860腕表，表壳改以品牌自家研发的Lucent Steel可持续钢材制作，配上色调来自表厂附近同名河流的「阿勒斯蓝」玑镂图案表盘，并搭载演变自原版的L.U.C 96.40-L自动机芯，机芯精准度获COSC认证，整枚腕表更取得代表最高品质的日内瓦印记。仅限于品牌专门店发售。

Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 表壳：36.5mm Luncent Steel再生不锈钢 / 机芯：L.U.C 96.40-L自动 / 售价：$208,000。

Chopard L.U.C 1860 Chronometer / 机芯：L.U.C 96.40-L自动。

Chopard | L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition

跳时是这两年于表界的大热功能，萧邦今年带来两款全新的麦秆镶嵌特别版跳时表，表盘是以人手细工镶嵌工艺将麦秆拼贴成细致的蜂巢纹理。一款以符合伦理道德标准的玫瑰金表壳，搭配蓝色麦秆镶嵌的表盘；另一款就将符合伦理道德标准的黄金表壳，搭配以天然色泽的麦秆镶嵌的表盘。两款腕表均搭载具备8 天动力储备的L.U.C 98.06-L手上链机芯，同样取得日内瓦印记。

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 表壳：40mm黄金或玫瑰金 / 机芯：L.U.C 98.06-L手上链 / 限量：各8枚 / 售价：$565,000。

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition，玫瑰金表壳，搭配蓝色麦秆镶嵌的表盘。

Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 - Straw Marquetry Edition / 机芯：L.U.C 98.06-L手上链 。

Zenith | Chronomaster Sport Skeleton

人气高涨的Chronomaster Sport，今年迎来全新镂空版，利用渐变黑色透明蓝宝石表盘配合镂空机芯，将腕表的机械感展露无遗，更将表盘的层次感推向新高度。三个计时小盘则按照1969年原版采用经典的灰、碳灰和蓝色，保留腕表向原版致敬的怀旧味道。新表备有两款不锈钢、玫瑰金和限量10枚的镶钻玫瑰金共四个版本。

Zenith Chronomaster Sport Skeleton备有两款不锈钢、玫瑰金和限量10枚的镶钻玫瑰金共四个版本。

Zenith Chronomaster Sport今年推出全新镂空版，利用渐变黑色透明蓝宝石表盘配合镂空机芯。

Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 表壳：41mm不锈钢或玫瑰金 / 机芯：El Primero 3600 SK自动 / 售价： $127,500（不锈钢）、$238,700（玫瑰金）、$862,400（镶钻玫瑰金）。

Zenith Chronomaster Sport Skeleton / 售价：$862,400（镶钻玫瑰金）。

Zenith | G.F.J. Bloodstone

又见到G.F.J.这名字？！Zenith去年为庆祝品牌面世160周年时，不是已推出了以创办人Georges Favre-Jacot名字命名的G.F.J.腕表了吗？没错，去年那款限量160枚的庆生版是以铂金表壳搭配蓝色青金石和贝母表盘，今年这款G.F.J.就改以黄金表壳搭配绿色的血石和贝母表盘，色调比去年那款温暖得多，而且今次限量161枚，代表品牌今年踏入161周年。

Zenith G.F.J. Bloodstone / 表壳：39.15mm黄金 / 机芯：135型手上链 / 限量：161枚 / 售价：$398,600。

Zenith G.F.J. Bloodstone / 机芯：135型手上链。



文：Gavin Ho & Maisie Lau 图：大会及品牌提供