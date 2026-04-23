香港艺术馆莫奈真迹免费展出！全新展览「园美生活」 集合北京故宫/法国凡尔赛宫逾百作品

香港艺术馆由4月24日起举行「园美生活──中外园林艺术」展览，焦点必定落在国际知名画家莫奈真迹《睡莲》、《睡莲池》以及张大千的《八德园迎客径》、《泼彩山水》。另外亦展现文征明、克劳德・莫奈、张大千等文艺大师笔下的园林意境，以及乾隆皇帝亲自鉴赏、赋诗、题字的书画、古琴等。市民可免费入场，近距离感受这场跨越国境的美学盛宴，绝对是各位艺术爱好者看展之选。

香港艺术馆全新展览「园美生活」 莫奈真迹免费展出

由4月24日起，香港艺术馆举行「园美生活──中外园林艺术」展览，首度在香港汇聚北京故宫博物院、美国芝加哥艺术博物馆、法国凡尔赛宫及香港艺术馆藏品，合共106件精选画作及文物。

是次展览的一大亮点，莫过于芝加哥艺术博物馆借出的两幅克劳德・莫奈（Claude Monet）真迹。莫奈晚年将其吉维尼花园视为画布，以印象派特有的笔触捕捉池水与睡莲的光影变化，体现了西方艺术对「视觉瞬间」的科学性观察。

逾百套珍贵文物 横跨中外美学图鉴

同场展出的文征明《兰亭修禊图》、张大千的《八德园迎客径》、《泼彩山水》，以及文伯仁等大师笔下的园林，则引领观众进入东方的「意境」世界。这种中西并置的展陈方式，让两套迥然不同的美学体系在同一个空间产生对话，以全新角度了解中西园林文化的发展。

另外可一睹乾隆皇帝亲自鉴赏、赋诗、题字、绘画的书画、古琴、茶具、漆器与玉器，探索游想园林的生活美学。

「园美生活──中外园林艺术」展览