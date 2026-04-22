LUXE STYLE │自然和谐美学 时尚花道宣言

时装与花，两者都是女士钟爱之物，于春夏季度的衣饰之中融入花的设计，更恍似是指定元素之一。今季在多个轻奢品牌的新系列中，可找到以不同模式登场的花卉主题作品，分别以或抽象或具像的姿态，呈现清新雅致的季节氛围。

日系自然简素

自1980年代之初，便开始以巴黎为基地的日本时装设计师同名品牌Atsuro Tayama，向以别具个性的Soft Avantgarde（软性前卫）风格吸引捧场客，主帅田山淳朗更擅长将男士服饰的精髓结合女装设计，展现独特的中性型格。今个春夏系列，创作主题启发自日本茶道的「守．破．离」三个修练之境。设计师借着茶道的修练轨迹，对应时装设计从临摹到创新，再到利用独立语言表达心路历程的演变，这种和式美感正可转化为国际化的时尚语言。系列中的部分衣饰还用上跟茶道同样注满日本传统文化艺术神韵的花道元素，是以新装可见花样百变的喱士衣料、刺绣细节，以至立体花朵装饰。花道（亦称华道）与茶道皆源自禅宗的「敬、和、寂、静」精神。茶道中的花艺称作「茶花」，强调自然简朴的「侘寂」美学。如此极简、不追求华丽，并注重感受细节的纯粹，正好透过以黑与白为主色调的时装作品完美地诠释。

同样来自日本的45R，本身的风格就是强调自然舒适、绝不追风逐浪。品牌新推的夏季系列主题为Hippie，主打轻松自在的轮廓，并同时融入一抹优雅气息，呈现专属的Love & Peace精神。描绘爱的特质，清新淡雅的粉色调大派用场，配合轻盈的天然棉、麻等材质，再加上优雅的抽象花卉图案印花、喱士饰边等细致装饰，好为新季带来休闲写意的穿搭选择。值得一提的是品牌今季更推出以浪漫雅致的樱花为主题推出小型系列，当中包括樱花粉红衣裙，以及印有樱花图案的T恤，相信一众粉红控定必喜爱。

法式优雅随意

相对于日系简约的素净雅致，法式优雅设计同样取悦一众追求简洁时尚的年轻女生。好像早已吸纳不少亚洲星级粉丝的法国品牌Maje，春夏系列以现代旅者为主题，运用潇洒又浪漫的多元素设计，塑造出热爱探索，勇于掌控自我人生方向的活力形象。配合季节氛围，新系列同时渗入海洋与大自然元素，当中包括带点飘逸的碎花衣裙、钩花针织背心与短裙等易穿易衬的选项。此外，来自意大利的Bergfabel，以带有一股率性古着味的设计风格而备受青睐，全新春夏系列则呈现出焕然一新的轻柔气息，其中一组蓝白色调碎花衬衣及裙装，予人如沐春风般的悠然自在。

另一边厢，虽是日本品牌，却以法式风情为核心的pas de calais，这一季巧妙利用温柔的靛蓝色调主导设计，其灵感来自昼夜交替之际、光影徘徊之间，在寂静的边界捕捉稍纵即逝的诗意时刻。品牌以多元化的工艺与素材，创作出满载个人情怀的独特蓝调，其中Japonism Flower Print系列选用轻盈的棉质布料，搭配细致的压褶效果，缀上淡雅的蓝色花卉图案，重新诠释日式植物美学那份含蓄而精致的韵味。

文：Maisie Lau 图：品牌提供