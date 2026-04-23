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香港悦读周2026：慢尝书中乐

Art Can
更新时间：12:00 2026-04-23 HKT
发布时间：12:00 2026-04-23 HKT

当下「情绪价值」一词大行其道，无论人际关系还是消费选择，人们真正追求的，无非是内心的充实与满足。然而，我们从何时起变得如此急切地想要填补自己？身处资讯爆炸的年代，都市人的娱乐方式越来越多，真正能提升生活质素的却少之又少。趁着4月23日「香港全民阅读日」，不妨放慢步伐，重拾书本，在阅读中重新发现生活之美。

香港悦读周2026：慢尝书中乐

康乐及文化事务署（康文署）今年继续举办「香港悦读周」。本届以「阅读／细味幸福」为主题，鼓励市民品尝生活滋味，阅读生活之美。一本好书就像一口令人心满意足的甜点，不经意间调和情绪、滋润心灵，在顺境时为生活锦上添花，低潮时在旁安慰陪伴。

于「香港全民阅读日」当天，全港多间公共图书馆、指定康文场地、社区图书馆、高等教育院校及中小学等地点，共设约三百个「共读半小时」共读点，邀请公众一同参与，细味阅读的喜悦，共享幸福时光。

香港中央图书馆将于本周六及周日举办同乐日，透过音乐治疗、魔术表演、亲亲导盲犬与绘本故事艺术创作工作坊等活动，为参加者带来愉快时光。周六晚上，创作歌手林奕匡将举行《幸福索引 ── 书与旋律之间》音乐故事分享会。林奕匡会现场演唱及朗读精选书本篇章，让观众在旋律与文字之间体会幸福。活动亦会于香港公共图书馆社交平台「喜阅．飞越」Facebook同步直播。同期，全港十八区的指定图书馆亦将分别推出多个配合主题的故事工作坊及兴趣工作坊，节目丰富多彩。

文：刘国业、萧咏诗 图：康文署

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