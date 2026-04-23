从听诊器到快门 黄雅信相展传扬善德美 寻觅世上WONDERLAND

荒漠上的星云、森林中的晨光，大自然在世界各地正静谧地展示华衣，吸引着香港专科医生黄雅信多年来用尽公余时间，拿着相机四处寻觅地球最美一面，不少作品更获得国际摄影荣誉。在4月24日（周五）至26日（周日），黄医生在中环艺穗会举办《WONDERLAND》慈善摄影展，精选约三十幅作品与公众分享他所见的人间仙境。

黄雅信相展传扬善德美 寻觅世上WONDERLAND

「小时阅读陶渊明《桃花源记》、《爱丽丝梦游仙境》等故事时都会想像这些世外桃源是甚么景象。」黄医生说，儿时专注读书，未有深究，到人大了便想找回这份童年的失落，探索仙境的真面貌，「真的找到世上有相似的地方。」在他的镜头下，欧洲斯洛文尼亚的高山，与荷兰的森林跟湖泊，皆如同白雪公主生活的仙境。黄医生透露，寻觅旅途之中，往往要走入深山，静待雾起、清晨或黄昏的阳光与云层交错的时刻，景色才格外梦幻。

在2018年的寒冬，黄医生在斯洛文尼亚，捕捉阳光洒落盖上白雪的教堂，作品为他带来英国皇家摄影学会「Travel Photographer of the Year」冠军奖项。他忆述，当时要清晨四时出发，走到对面山岭，一直待至晨曦才能以长镜头捕捉该画面。

黄医生又试过在美国阿拉斯加州带着摄影器材，踩着及至大腿的积雪，搜寻最佳位置，拍下北极光与月光同时映照在被厚雪完全覆盖的树林。近年他更深入非洲纳米比亚的荒漠，冒着被鬣狗、野豹突袭风险，在追星仪辅助下，长时间拍摄漫天星星，再将大量影像叠加起来，重塑撼动人心的夜空美色，也成为摄影展之中的重点展品。

收益全作慈善公益

今次摄影展经慈善义卖筹得之善款收益，将全数捐赠善德基金会，用以支持该会的青少年发展工作。黄医生透露，儿子少年时透过参与该会举办的北京西安航天科技考察团，使他扩阔眼界并提升自信，后来同样爱上摄影，早已举办相展，因此黄医生希望透过今次活动，表达对青少年的关爱，鼓励他们勇敢追梦。