香港艺术馆藏好物 海量佳作精挑细选

自古以来，历代艺术家以各自独特的风格与灵感，创作出气质迥异、形态多样的艺术作品，共同构筑了今日丰富灿烂的艺术世界。香港艺术馆的常设展览「好物有型──香港艺术馆藏精品展」，从四大馆藏逾万件的艺术品中，精选近百件「好物」，并归纳出四大气质类型，呈现由不同性格特质所构成的多元艺术面貌。展厅入口设有多部电子互动屏幕，观众可以在参观前进行「气质测试」，了解自身的属性，然后走进相应的四种艺术型格展区，发掘与自己灵魂契合的艺术珍品。四大展区代表四种不同艺术风格，每件展品均反映时代的变迁，展现历代对美的追求与探索。

破格与极致

首个展区为「冒险开拓型」（Adventure），展出各种前所未见、大胆破格的艺术作品。致力推动「油画民族化」和「中国画现代化」的吴冠中，其水墨作品《万水千山》以奔放的线条和大块浓淡墨色，勾勒出山峦起伏的磅礴气势，并点缀跳跃的彩点，打破传统水墨的陈规。林佑森的雕塑《铁树》，则以现成工业物料重新组合，配以铜管及金属铜线扭成形态奇特的树干，营造出别树一格的美感。

第二展区「力臻完美型」（Perfectionist），聚焦讲求精湛技艺、追求极致的艺术杰作。出自清康熙时期的「青花水波龙纹罐」，胎体洁白细密，罐面绘有三条龙，龙首与水波纹浓淡有致，画工精细，层次分明。香港艺术家钟大富的岩彩画《涟漪》，则以现代手法重现岩彩传统艺术，凸显矿物颜料独有的色彩与质感，呈现出层层涟漪的动人意象。

传统与创新

第三展区「清雅脱俗型」（Elegance），体现中国传统文人艺术的审美标准。庞均的画作《白居易之足迹》，将中国文人画的寄情山水与东方哲学融入西方油画世界。画面以灰白色调描绘凄冷的寒冬，配以码头及岸边的枯树，仿佛带领观者走进诗人的词意境中。北宋时期的「福建建阳窰黑釉兔毫纹茶碗」，胎质厚实，釉色浓厚，碗身的兔毫纹清晰细腻，是品茶赏器的理想之选。

最后一区「时尚敏锐型」（Fashionista），将传统与创新巧妙结合，混搭出独特的艺术风格。其中包括十九世纪中期画家关联昌（庭呱）的画作《雀鸟》。这件作品浓缩了十九世纪广州外销艺术的精华，画风细腻写实，带有明显的中西文化交融时代印记。不同展区还设有专属香氛装置，让观众在视觉享受之余，同时体验「韵味」无穷的艺术之旅。

《好物有型──香港艺术馆藏精品展》

图：香港艺术馆、政府新闻资料库

