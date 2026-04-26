李梦 – 打开一颗朱古力｜梦游世界

人人都在谈论「情绪价值」，法国印象派名家雷诺阿（Pierre Auguste Renoir，1841-1919）的作品，可说是给足了观者情绪价值。特展《雷诺阿与爱：欢愉的现代性（1865-1885）》正在巴黎奥赛美术馆展出，那是收藏其作品最丰富的博物馆之一。

展览聚焦雷诺阿的二十年创作黄金期，以「爱」为核心主题，精选多幅代表作。人人都在谈论爱，可雷诺阿笔下的爱，却并不落入俗套。他不求宏大，不求高远，而是将视角投向19世纪巴黎的平凡日常。舞会的欢笑、街头的闲适漫步、友朋亲密的相伴以及阳光下的温静午后，种种看似平常的景象，都是他创作的灵感之源。

这位印象派画家擅长以明亮柔和的色调、流畅轻盈的笔触，捕捉光影流转的瞬间，其间盛满生活的欢愉与浪漫，帮助百多年后的观者透过凝视画作，感受百年前巴黎的温暖与生机。

时间之河流淌磨洗，为何雷诺阿的作品仍历历常新？本原在于他对生活的热爱。尽管生活的年代不乏焦灼动荡，但他的画作从不聚焦苦难，只定格美好。他笔下的情景充满市井烟火气，是平凡日子里的小美好、小喜悦。宛若打开一颗朱古力，触动我们的味蕾和双眼，让我们在日复一日的奔忙中，获得些许慰藉。

文：李梦

