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陈祖泳 – 北欧宝藏：塔林｜围炉谈艺

Art Can
更新时间：09:00 2026-04-24 HKT
发布时间：09:00 2026-04-24 HKT

有人说，最美好的旅程，往往是意料之外的惊喜。带着这份期待，我们在芬兰好友Flor的热情邀约下，踏上了爱沙尼亚首都塔林（Tallinn）的旅程。

旅程从芬兰的首都赫尔辛基乘坐Tallink邮轮出发，大约两小时的航程中，宁静而广阔的波罗的海展现在眼前，甲板上的标语「All you need is vitamin sea」让人心旷神怡，感受与自然合一的平静。抵达港口即见Rotermann区，一片昔日十九世纪工业遗址，如今与现代建筑巧妙融合，如现代艺术品般矗立。这里满是时尚餐厅与充满创意的艺术装置，悠闲氛围中很多年轻人聚集，是探索塔林的理想起点。

在圣尼古拉斯教堂，我们参观了《爱沙尼亚五百年书籍：文物》展，细细品味当地丰厚的文化与智慧传承。教堂内的精致纹章、雕刻如同复杂工艺品的洗礼池，以及残存却价值连城的「死亡舞蹈」画作，皆显示出昔日塔林的繁荣与学问。登上教堂塔楼，360度全景尽收眼底，令人惊叹于这座城市的历史与风貌。

沉重的历史一面，在KGB监狱的牢房中尤为突出。爱沙尼亚曾受苏联占领长达约50年，期间经历政治镇压与苦难，幸好未曾爆发战火而毁灭这座城市。50年间的艰苦岁月并未摧毁爱沙尼亚民族的韧性与希望。1991年独立后，这座城市迅速重建并蜕变为充满活力的现代都市，成为电子政务与网路安全的领导者，而Skype的诞生地也为这里增添科技光环。亲眼见证塔林在历史沧桑中焕发新生，令人倍感振奋。

文：陈祖泳

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