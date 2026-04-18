Affordable Art Fair 2026｜5.14回归湾仔！$1000起入手原创艺术品 全新摄影专区首亮相

Affordable Art Fair 2026｜艺术收藏向来被视为高不可攀的兴趣，动辄要用上数十万，以至是数千万才能入手心头好。不过，其实艺术本身与日常生活息息相关，只要遇到知音人，艺术品也能是「平易近日」的存在。Affordable Art Fair（香港冉起当代）踏入第13届，将于2026年5月14日至17日假香港会议展览中心举行，集合106间来自本地及国际的参展单位，展出价格由港币1,000元起的原创当代艺术作品，同时设有5大特别项目及全新摄影专区，呈现艺术不同面向，。

Affordable Art Fair 2026｜5大特别项目 邓丽欣慈善展览/沉浸式装置

Affordable Art Fair（香港冉起当代）踏入第13届，将于2026年5月14日至17日假香港会议展览中心举行

今年Affordable Art Fair（香港冉起当代）以「爱上艺术，收藏艺术」（See Art. Love Art. Own Art.）为题，集合106个来自全球各地的国际及本地画廊，同时严格控制价格由港币1,000元至100,000之间，所有作品均为原创或限量版，涵盖绘画、雕塑、摄影及混合媒介等作品，同时特设港币10,000元以下标签，即次是新手艺术收藏家，都可以在此找到「入门级」的原创当代艺术作品。

除了画廊展位，博览会还将带来5个「特别项目」，以大型装置和互动作品，为观众提供沉浸式的艺术体验。

Together – 邓丽欣「见自己、见天地、见众生」：邓丽欣将以「Together」为题展出10至12件作品，以鲜明对比与流动的形式体现邀请观者反思，并将艺术作为爱与团结的力量，将精神延伸至社群之中。 黄铭心的沉浸式装置《Mirror in the City》：以雨与镜子营造沉浸式体验，将稍纵即逝的动作转化为反思的相遇。 心游之境 – 张艺菡：艺术家透过装置与平面作品，创造出诗意的景观，让有限的空间开展成无限的想像，邀请观众漫游、观察与沉思，在生活急速节奏中提供慰藉与反思。 绽放：自方寸之地往无垠之海 – K & J Gallery：入口装置重新诠释中国扇子，将其化为解放的载体。成簇的水墨扇子展开成壮丽的海景——波浪、地平线、天空与海 岸，唤起水的女性精神，象征韧性、自由与无边的扩展。 红白芳华 – Issac Spellman：香港冉起当代特别策划的咖啡馆展出Issac Spellman的系列作品《红白芳华》，灵感来自1920年代伦敦的「Bright Young Things」，以传奇的红白派对为中心，捕捉奢华外表背后的深层焦虑。

全新摄影专区首亮相 新晋艺术家展现空间

参观者可以在即场与世界各地的艺术家进行交流

此外，全新摄影专题「Pieces of Hong Kong」为本届首度亮相，邀请了6位香港艺术家，包括Derry Ainsworth、张俊谦（Jeremy Cheung）、Sean Foley、Marcel Heijnen、Jay Khan及阮智坚（Carlo Yuen），透过各自的镜头语言，捕捉并诠释香港的城市面貌与情感。Young Talent Hong Kong由International Art Exchange策展，以「No Rise」为题，展出5位新晋艺术家的作品，旨在提供一个让多元声音平等共存的空间，挑战艺术需要被排名的观念。

今年博览会再次与英国驻港总领事馆合作，「Brit-ish」特设展区由英国Affordable Art Fair总监Hugo Barclay策展，聚焦15位来自不同领域的英国艺术家，运用绘画、摄影、雕塑及版画等媒介，呈现英国当代艺术的面貌。另设有多个扩展工作坊，注重互动与亲身体验，欢迎不同年龄层与背景的观众参与，包括由艺术家张晓带领的中国艺术版画工作坊、本地艺术家The Ink Trail指导的「Sip & Sketch」速写工作坊，以及由Y Gallery呈献的毛笔工作坊等。同时，也设有为5至14岁儿童设计的 Art Loop 艺术导赏团。

Affordable Art Fair 2026开放日期、时间及门票详情

传媒预览：5月14日（星期四）下午1时至2时

开幕之夜：5月14日（星期四）下午4时至9时

公众开放： 5月15日（星期五）：中午12时至晚上8时 5月16日（星期六）：上午10时至晚上7时 5月17日（星期日）：上午10时至晚上7时

门票详情： 开幕之夜及通行证：港币$340 公众门票：港币$175 家庭时段（2人或以上）：港币$165 优惠票（长者或学生）：港币$150



资料及图片来源：官方提供