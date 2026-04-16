法国五月2026沉浸式大展 与《蒙娜丽莎》的私密对话 重现文艺复兴光辉

法国五月艺术节今年以「文艺再兴」为主题，带来连串精彩节目。其中最瞩目的焦点，是与罗浮宫携手呈献的沉浸式展览《邂逅蒙娜丽莎‧文艺复兴的再现》，将于5月1日至7月27日在沙田香港文化博物馆展出。

《蒙娜丽莎》乃法国国宝，画作绘于白杨木板上，历经逾五百年，顶部已出现裂痕，无法离开罗浮宫巡展。为此，展览利用红外线、紫外线及X光等科学扫描技术，揭示肉眼看不见的细节——底层草图、颜料下的裂纹、达文西的修改痕迹，让观众深入了解「晕涂法」的精妙。巴黎沉浸式大皇宫的高级创意监制Isabelle Jouve表示，展览以六个章节、多感官体验呈现，全息投影的蒙娜丽莎更会亲自「说话」，诉说身世。

展品还包括由法国国家文艺复兴博物馆及意大利米兰昂布罗修艺术博物馆借出的珍贵艺术作品，以及雕塑复制品。互动游戏「现场绘画」让观众画下自己的蒙娜丽莎，汇集成独特湿壁画。展览亦回顾1911年画作失窃事件，并介绍达文西的时代背景。

法国五月文化大使林嘉欣早前在罗浮宫闭馆日亲身与《蒙娜丽莎》近距离对话，形容「太难忘」。她认为艺术节不断进化，融入VR、AI等科技，让经典焕发新生。

法国五月2026「文艺再兴」 从沉浸艺术到电音马戏

一期一会，法国五月艺术节如约而至，为香港带来最多元的法国文化风貌。今年以「文艺再兴」为主题，节目横跨视觉艺术、音乐、舞蹈、马戏等多个领域，展现法国创意的多元与深度。旗舰展览《邂逅蒙娜丽莎‧文艺复兴的再现》由罗浮宫博物馆及巴黎沉浸式大皇宫联手制作，运用数码科技与珍贵原作，引领观众走进达文西的世界。

展览透过高解析度扫描，揭示画作底层的秘密，并以全息投影让蒙娜丽莎「亲自」迎接访客。同场展出《文艺复兴的再现》部分，带来法国国家文艺复兴博物馆及米兰昂布罗修艺术博物馆的藏品，呈现文艺复兴时期的艺术成就。展览免费入场，展期至7月27日。

法国五月2026重点节目巡礼

电音狂欢：DJ Snake维港首演

5月8日，法国电音大师DJ Snake将首度在香港举办大型露天音乐会，以维港天际线为舞台，带来震撼电音之夜。演出阵容包括Higher Brothers、DJ Wordy，以及DJ Fabsabs与DJ Steffunn。

舞蹈与马戏：身体的诗意与力量

香港舞蹈团联手法国五月，推出原创作品《之间──吴冠中水墨行》，取材自「留法三剑侠」之一吴冠中的画作，将水墨点线面化为流动的肢体语言。王菀之参与创作，法国灯光设计师Dominique Drillot与数码影像设计师Sophie Laly联手，呈现东西方美学的碰撞。5月22至24日于香港文化中心大剧院上演。

「鲜于睿权与艾尔米尔四重奏」

首位赢得范克莱本国际钢琴大赛冠军的韩国演奏家鲜于睿权，以收放自如又极具稳定性的演绎见称，在范克莱本弹奏法国作曲家拉威尔的《圆舞曲》获得高度赞赏。 他将带来获奖曲目拉威尔的《圆舞曲》，更会伙拍艾尔米尔四重奏，演奏法朗克的钢琴五重奏。来自巴黎的艾尔米尔四重奏，将演奏德布西的弦乐四重奏，以及乐团首张专辑收录的贝多芬「拉祖莫夫斯基四重奏」，为这套高难度的作品添一点法国韵味。5月12日于香港大会堂公演。

罗玧宣× Bojan Z爵乐香颂

5月1日，国际知名爵士歌手罗玧宣与屡获殊荣的钢琴家Bojan Z 携手于香港大会堂呈现跨界音乐会，打破界限。从Björk到Nina Simone，从巴尔干爵士到巴黎风情，带来震撼重释与大胆对话。

「以身相承」

5月8日至17日，由CNAC法国国家马戏艺术中心演出VOÛTE，融合音乐与视觉艺术，于大馆检阅广场带来惊喜与欢乐。

艺术节亦准备多元化活动，包 括大师班、工作坊、放映会和讲座，深化观赏体验。欲了解更多， 请参考法国五月网站：https://www.frenchmay.com。

《邂逅蒙娜丽莎·文艺复兴的再现》