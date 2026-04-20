冯程淑仪─WESTK留声机│把握艺术三月契机 完善文化艺术生态圈

刚过去的三月，「香港艺术周」成功向全球访客展示香港朝气勃勃的文化艺术面貌。从巴塞尔艺术展香港展会、艺术中环，遍布各区的画廊、到博物馆的文化艺术展览、讲座、研讨会等，数以百计的活动集中举行。不少品牌、政府部门、金融机构等均把握艺术三月的契机，举办或赞助各类型文化创意活动，从展览到音乐会、从艺术市集到跨界创作，让艺术的能量遍布全城。当中，由西九文化区管理局举办的第二届「香港国际文化高峰论坛」，汇聚近30位来自14个国家及地区的重量级讲者和业界领袖，进行具启发性的交流与对话，吸引来自全球逾二千名艺文界人士亲身参与，亦有逾63万人次透过网上平台观看各个环节。来自海外的文博机构领袖均认同今次论坛有助他们更了解香港的文化面貌，更赞叹香港的文化艺术能在短短五、六年间有如此迅速的发展。

事实上， 自M+与香港故宫文化博物馆分别于2021及2022年开幕以来，西九两间世界级博物馆凭借其国际视野、对大中华文化的了解、以及专业的策展和营运方式，赢得世界各地同行的赞誉。不少初次到访香港的旅客，均视西九文化区为必到的文创旅游地标。

香港是全球三大艺术交易中心之一，但在区内不是没有竞争对手。不少「新兴市场」如韩国、新加坡、泰国、上海、深圳等，均定期举办艺术周和其他大型艺术品展销活动。要稳住香港三甲地位，我们必须从交易平台转为发展完善的艺术生态圈，特别是强化产业链上下游各个环节，包括为本地艺术家提供更多培训和展出机会。以韩国为例，其艺术家的曝光率不断增加，背后有赖当地政府透过长期及系统性的计划和资助，培养了一批年轻艺术家，亦有更多国际画廊和海外机构代理韩国艺术家及收藏当代艺术，这一方面体现了艺术家的才华，亦凸显了政策措施的成果。

论坛期间，西九推出了「驻场艺术家先导计划」（Artist in Residence Pilot Programme），为本地艺术家提供创作支援和展示机会，西九文化区学院与捷克视觉艺术学院及沙特阿拉伯米斯克艺术学院签订合作协议，让三地的艺术家有更多交流切磋的机会。此外，我们亦锐意培养公众欣赏和收藏当代艺术的兴趣，创造更多对艺术品的「需求」。另外，香港长期缺乏艺术品保育复修人员，而M+作为全港唯一设有独立收藏与修复设施的博物馆，正致力培训本地年轻修复师，为构建完整艺术生态圈补上重要一环。随着西九艺术广场大楼于明年启用，我们正与发展商探讨吸引更多与艺术生态圈有关的机构、包括代表本地艺术家的画廊进驻，协助香港艺术人才登上更广阔的国际舞台。

艺术三月的盛况，映照出香港作为国际文化舞台的魅力。如何把握好机会，令本地艺文生态持续发展、让香港的文化艺术道路走得更远，是我和团队不停思考的课题。

文：冯程淑仪（西九CEO，自2009年起与文化艺术行政结缘。借报章一角，与读者娓娓道来精彩纷陈的西九故事，希望留下动人的艺文点滴。）