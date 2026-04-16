「保持在线：全球供应」中国经济拓展下 现实艺术叙事

物理世界的实体、数据与数码虚拟空间逐渐无缝融合、密不可分；在庞大的全球网络体系之下，现实蕴藏着无数个体的故事、纠结的历史和未完成的未来。大馆当代美术馆展览「保持在线：2008年后的艺术与中国」续章「保持在线：全球供应」，由即日至5月31日在赛马会艺方三层及F仓展厅展出。展览设有4个主题单元，汇聚逾40个艺术单位，展出约70件作品，带领大家重新检视中国作为世界生产及物流中心的角色，以及散居各处的人如何跨越不同界限，重新连结，继续「保持在线」。

全球化与艺术交织

焦点展品涵盖不同媒介与主题：艺术家组合Foreign Investment 的公众参与项目《炼金计划：征用无用，转废为用》，为公开征集得来的废弃家品贴上金箔，赋予新价值，揭示生产、消费与废弃之间的循环。林立施的《异海传说》则以环回的流动影像，结合皮影戏风格，编织成魔幻写实的文化传承故事。作品叙述一对双胞胎姐妹的海底旅程，途中邂逅象征香港祖源的神话角色，借此让观者思考文化的流失及演化。

张如怡的装置《倚靠》则以残破椅子暗示曾经存在的生命、仙人掌雕塑象征城市急速变迁的痕迹，以相连的两者探讨背后脆弱和生存的状态。致颖的三频道录像装置《链结》以历史上「苦力」形成的全球南方侨民社群对照当代数码基础建设工程，将中国企业铺设的海底电缆网络，与曾是殖民贸易枢纽的一系列岛屿串联起来，透过声音、影像与节奏重新想像历史连结。

委约作品现劳动百态

三件全新委约作品亦于同场展出。李一凡的录像作品《不如跳舞》，由关于年轻求职者的纪录片节录和说唱风格音乐影片组成，透过略带幽默和酸楚的叙事，揭示民工对自我身份的深刻认知，以及带出一个大多数人未曾了解的世界。梁御东发起公众参与项目《微笑派出所》，邀请观众分享逗人发笑的小故事，换取微笑徽章，讯息将随后分享于旁边的走马灯萤幕上。钟正的声音装置《尚无不妥》以循环播放的呼吸录音，以及壁挂的抽象人体雕塑，呈现科技与人体既支撑又束缚的关系。

展览期间将会举办一系列跨领域活动，包括国际论坛、放映节目、学习与参与节目，以及与亚洲艺术文献库合作的同名书籍《保持在线：2008年后的艺术与中国》，当中汇集80多位中外艺术家，对21世纪社会、经济和科技变革的艺术回应。

《保持在线：全球供应》

日期：即日至5月31日

时间：星期二至星期日 11:00am至7:00pm

地点：赛马会艺方及F仓

文：叶泳心 图：⼤馆当代美术馆