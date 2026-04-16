敲击独奏会的挑战 余林橞 如果没有乐器｜流水帐

余林橞（Karen）不是那种安于本份的敲击乐手。她既玩敲击乐，也做声音艺术、策展，不仅乐团、舞团、剧团，就连艺廊也邀她表演，她刚在新成立的艺文空间GOLD，敲响Peter Robinson的大型铝制雕塑作品，「声音有没有趣？肯定不是最Resonant，但我怎样令它发出有趣的声音？」就是想作出不同尝试跟挑战，也不愿被乐器局限，「可以让所有东西成为乐器。」敲击乐对她是甚么？追求绝对准确，是否最重要？「还是应该回到听觉和审美观？」除了演绎别人的作品，怎样创作，也是一个课题。她似乎找到了新方向。

敲击独奏音乐会

Karen即将带来敲击独奏音乐会《Three Movements for Percussionist》。虽然唤作独奏会，但她更想挑战独奏会的表演模式，「何谓独奏？一场Recital，就能确立我是一个怎样的艺术家？」是要炫技？有多少「货」？甚么类型的音乐都能驾驭？「作为一个表演者，除了敲击乐，我还有甚么表演实践？」她说，十九世纪前的独奏会，是「派台新歌」、「新曲加精选」，她的独奏会亦然，「独奏会是个人试验场，除了炫技，还是自我挑战。」

是次演出共有四首曲目，有趣的是，乐器一直减少。揭开序幕的，是香港作曲家李一苇为她创作、灯光艺术家陈一云参与其中的《烁》，今年2月首演，挑战不少，她得把Drum Set从头学起，手脚并用，十分忙碌。第二首Sarah Hennies的《Psalm 3》，去芜存菁，乐器只得一个木鱼，「我会说，空间都是一种乐器。」把观众的意识拉回来，觉察这一刻在这个空间听到这些声音，「Sarah Hennies是一位我很景仰的作曲家，她的作品不是要追求精准、完美呈现，而是有这样的概念、可以这样执行。」对她来说，《Psalm 3》更像概念艺术。

身体作为乐谱

第三首曲目，也是「精选」——曾演出多次、对她十分重要的Vinko Globokar《?Corporel》，以身体作为乐器，「与其说是一首敲击乐作品，不如说是一个敲击乐手怎样面对自己的身体。」早于读书时代，她已玩过这首作品，作曲家对她说：「你太年轻了。」她当时不理解对方的意思。五年前，她为港大缪思乐季「薄暮乐叙」示范讲座《葛洛波卡的敲击乐》，再度演绎该作，一个偌大的舞台，没有乐器，只剩下自己，十分赤裸，却令她更认识自己，「必须很熟悉自己的身体，能发出甚么声音？有甚么选择？」



除了说话、鼻鼾、呵欠、叫喊，还有皮肤、头发，以至敲打头部、骨骼的声音，「最疯狂是脚板底的声音！」发出的声音因人而异，男的女的、壮的瘦的、有毛发的没毛发的，都有分别，「作曲家本来写给男乐手演奏，我作为女乐手，怎样协商、怎样演绎？」如今再次演出，她发觉身体有了变化，没从前那么瘦，头发短了，「打」自己的感觉不同了，而她终于明白当天作曲家的话，「身体不只成为乐器，还是乐谱。」



最后一曲，是她与编舞家李伟能、作曲家刘晓江共同创作的《Three Movements for Percussionist》世界首演，跟《?Corporel》异曲同工，让身体成为一个档案库，从一首十多年前演出过的作品出发，却以一个特殊方式重新演绎，不用乐器，只通过说话、歌唱、做动作，就像解剖一个敲击乐手在做甚么，也涉及记忆落差，「没有乐器，没有自己，只有记忆。」那是某种「无」的状态。

《Three Movements for Percussionist》 余林橞敲击独奏音乐会

文：黄子翔 图：受访者提供